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الفقي: عدد السكان في مصر يتضاعف 4 مرات عن المتوسط العالمي

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محمد عزالدين
07:09 م | السبت 29 أغسطس 2020
الدكتور فخري الفقي

الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن التعديات على الأراضي الزراعية قضية متواجدة منذ 35 – 40 سنة بسبب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن معدل النمو السكاني في مصر مثل معدل النمو السكاني في العالم 4 مرات.

وأضاف "الفقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، "بنمو 2.5% والمتوسط العالمي 0.6% أي 4 أضعاف، وكل سنة بنزيد 2.5 مليون، وأصبح عدد السكان منذ 2010 حتى 2020 حوالي 25 مليون مواطن.. دول يسكنوا فين؟".

وأشار إلى أن الحل في التكدس السكاني يكمن في إنشاء المدن الجديدة، "عاوزين نقول للمواطن عاملين 14 مدينة جديدة أخرج وفيها كل الخدمات بما فيها المدن الصناعية".

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