مسلم يحكي تفاصيل رحلته مع رئيس الوزراء على الطائرة: 20% زيادة في عدد العزب

محمود مسلم يروي كيف شاهد مخالفات البناء من الطائرة: مكنتش متخيل إن هذا يحدث على أطراف القاهرة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن منطقة الخصوص، تعكس حالة من التسيب عاشتها مصر عبر عقود، مشيرًا إلى أنها كانت أرضا زراعية وتحولت إلى مبانٍ.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "عندما كنا في الطائرة اليوم، مررنا فوق منطقة كفر سعد، وكانت كلها عبارة عن أبراج طويلة، مطلة على نهر النيل وتغطي عليه".

مسلم: المواطن بيوفر لنفسه فلوس بالبناء على الأراضي الزراعية.. بس هيرجع يدفعها مخالفات بناء

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن مصر زادت بنحو 5 آلاف عزبة منذ عام 2011، بنسبة 20% من إجمالي العزب التي كانت موجودة بها قبل هذا العام، مشيرًا إلى أن العشوائيات، فوضى تسبق الحكومات، إذ أن الناس يبدأون بالبناء، ثم يطالبون الحكومة بتوصيل المرافق تحت ضغوط كثيرة، منها الانتخابات.

وأردف: "شفنا 10 فدادين ووسطهم بيت، والمفروض يوصل له المرافق، ودي مشكلة"، لافتًا إلى أن الحكومة زودت الأحوزة العمرانية بواقع 160 ألف فدان منذ عام 2008 حتى عام 2018، بعدما نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية، ما بين إسكان اجتماعي وغيرها.

وواصل: "اللي بيبني على أرض زراعية، بيوفر على نفسه، لأن قيمة البناء عليها ممكن تقل بعشرة أضعاف عن شراء وحدة بالأحوزة العمرانية، وبالتالي لو الحكومة عندها فلوس للتعليم والصحة وتنمية البشر، ستضطر إلى دفعها لتوصيل المرافق".