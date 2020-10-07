"سيتا" تتعاون مع "سايفتي لاين" لتحسين أداء استهلاك الوقود خلال الطيران

أعلنت شركة "سيتا" المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن تعاونها مع شركة "سايفتي لاين" الناشئة بهدف مساعدة الطيارين وشركات الطيران على الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير تكاليف العمليات عبر خفض معدلات إستهلاك الوقود للطائرات خلال المراحل الأساسية للرحلات الجوية الإقلاع والطيران والهبوط.

وستعمل شركة "سايفتي لاين" الفرنسية على تحليل البيانات الضخمة لشركات الطيران والمطارات ومساعدتها في توفير إستهلاك وقود الطائرات وتقليل الإنبعاثات الكربونية خلال جميع مراحل الرحلات الجوية من خلال استخدام مجموعة الحلول البرمجية "OptiFlight"، حيث ترتكز هذه الحلول على مرحلة الإقلاع التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، يليها مرحلة الطيران.

تحسين أداء استهلاك الوقود خلال مرحلة الطيران

قامت "سايفتي لاين" بدمج حلول برامج مرحلة الطيران "OptiSpeed" و"OptiDirect" و"OptiLevel"، التي يطلق عليها مجتمعةً "OptiCruise" ، مع تطبيق eWAS Pilot للجوال الذي يستخدم على نطاق واسع من شركة "سيتا"، والذي يعد جزءا من محفظة SITA FOR AIRCRAFT الخاص بالعمليات الرقمية اليومية.

ويوفر تطبيق eWAS Pilot، الذي يستخدمه أكثر من 50 ألف طيار من شركات الطيران التجارية وطائرات رجال الأعمال وشركات الشحن، تنبؤات دقيقة للطقس رباعية الأبعاد وتحديثات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة للتحذير من مخاطر الطقس مثل العواصف الرعدية والبرق واضطراب الهواء الصافي والرياح القوية والجليد وحتى الرماد البركاني.

«تساعد حزمة البرامج "OptiCruise" الطيارين وشركات الطيران على تحقيق توفير كبير في الوقود وخفض انبعاثات الكربون»

وتساعد حزمة البرامج "OptiCruise" الطيارين وشركات الطيران على تحقيق توفير كبير في الوقود وخفض انبعاثات الكربون، حيث تظهر حلول "OptiSpeed" معلومات لحظية للطيارين عن معدلات استهلاك الوقود ونصائح لتغيرات السرعة بهدف الوصول في الوقت المحدد بأفضل نسبة استهلاك الوقود، بينما توصي حلول "OptiDirect" بالاختصارات بناءً على بيانات الرحلة التاريخية وتشير إلى إمكانية توفير الوقود والوقت. وتنصح حلول "OptiLevel" الطيارين بأفضل مستوى طيران أولي وتغييرات مستوى الرحلات البحرية، مع مراعاة الرياح الخلفية والرياح المعاكسة.

تحسين أداء استهلاك الوقود خلال مرحلة الإقلاع

وفي إطار الشراكة الجديدة، تقدم شركة "سيتا" من خلال حزمة برنامج العمليات اليومية حلول "OptiClimb" من "سايفتي لاين"، الذي يعتمد على توفير نماذج أداء التعلم الآلي الخاصة إلى جانب تنبؤات الطقس رباعية الأبعاد، وذلك لتقديم التوصيات بتغيير السرعة المخصصة على ارتفاعات مختلفة لكل إقلاع. ويتنبأ البرنامج نسب حرق الوقود في عشرات الآلاف من سيناريوهات الطيران المحتملة ثم يصدر سرعات الصعود الموصى بها للطيارين قبل كل رحلة.

وتُظهر البيانات الصادرة عن "سايفتي لاين" إمكانية زيادة معدلات توفير الوقود في مرحلة الاقلاع بنسبة 5-6% لكل رحلة دون التأثير على سلامة الركاب أو راحتهم. وعلى أساس سنوي، يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعدة آلاف من الأطنان وتكاليف التشغيل بعدة ملايين من الدولارات، بالنسبة لشركات الطيران بحسب جحم أسطولها. وبحسب تقديرات الشركة، يمكن توفير نحو 5.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إذا استخدمت جميع شركات الطيران في العالم حلول "OptiClimb".