تسريبات جنسية تفضح الإخوان: نور وناصر والشريف دمى لوثتها الخطيئة

تعددت فضائح أعضاء ورموز الجماعة الإرهابية التي تظهر يوماً بعد يوم، وتنوعت بين ترويج الشائعات المكذوبة بهدف نشر الفوضى والعنف في البلاد، والعمالة لصالح دول بالخارج، إضافة للرواتب الطائلة التي يحصلون عليها، في مقابل استخدامهم كـ دمى في أيدي قطر وتركيا لمهاجمة مصر، وكانت الفضائح الجنسية بمثابة النقطة المشتركة التي جمعت بينهم.

أيمن نور يتورط في 3 فضائح جنسية

وكشفت مصادر من العاملين المفصولين بقناة الشرق، عن 3 فضائح جنسية للإخواني الهارب أيمن نور مع 3 سيدات يعملن بالقناة الاخوانية، إحداهن مصرية والأخرى سورية والثالثة عراقية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن هناك 3 وقائع جنسية ارتكبها أيمن نور خلال الفترة الماضية، جميعها لعاملات بقناة الشرق من جنسيات عربية مختلفة، فأول واقعة ارتكبها كانت مع موظفة مصرية، تعمل بقناة الشرق، وحاول أيمن نور التحرش بها، وبعد أن صدته ادعى أنها عميلة للإمارات، وطلب من لجان الإخوان الإلكترونية تشويه صورتها.

وتابعت: "أما الضحية الثانية فكانت سيدة سورية تعمل بالقناة، وتحرش بها "نور"، ولم تتمكن من تقديم شكوى ضده فى أنقرة، لأنها تقيم هناك بطريقة غير شرعية، والواقعة الثالثة خاصة بموظفة عراقية تعمل بالقناة أيضًا، لكن هذه المرة تقدمت بشكوى رسمية ضده، للسلطات التركية، ما دفعه لمساومتها مقابل 10 آلاف ليرة، للتنازل عن القضية".

قطر تحقق في تسريبات عبدالله الشريف

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، وانتشرت رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب، أكدت فيها أنه خدعها.

وطلب عبدالله الشريف إقامة علاقة جنسية معها، وقال لها: "إنه يقوم بعلاقات مع عدد من السيدات بعضهن قطريات، وأن هذه العلاقات تأتي بسبب أن زوجته مريضة - بحسب زعمه -، وأنه بحاجة للدخول في علاقة جنسية"، واتهم بعض السيدات القطريات بأنهن يقمن بهذه العلاقات مقابل الحصول على الهدايا - بحسب زعمه.

ولم تكن تلك التسريبات هي الأولى، فسبق وسربت له مكالمات هاتفية من داخل سيارته وهو يتغزل في فتاة عشرينية، ويعرض لقاء في تركيا والحجز لها بفندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها"، وبعد ساعات من نشر التسريبات فتحت قطر تحقيق عاجل بعد إساءة الهارب عبدالله الشريف للنساء القطريات.

محمد ناصر "عنتيل الإخوان".. مكالمة جنسية مسربة وزوجته تطلب الطلاق

"عنتيل الإخوان" لقب جديد اكتسبه محمد ناصر حسبما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد نشر تسريب صوتي له يتضمن مكالمة تليفونية مسربة يتحدث فيها مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين.

ويتحدث "ناصر" والفتاة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله، وذلك حتى يستطيع التسلل لها في بيت زوجها وممارسة الرذيلة معها.

بهجت ناصر من واقعة "القفا" للتسريبات الجنسية

تكملة لسلة "العناتيل" ظهر للهارب بهجت صابر وصاحب واقعة "القفا" مكالمة جنسية يتحدث خلالها مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطلب ممارسة الرذيلة معها، وظهر بهجت صابر مُلحًا على الفتاة، لكي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان.

الفتاة لم تكن معترضة ولكنها اُصيبت بدهشة بسبب هذا الإلحاح الواضح من قبل بهجت، فاستفسرت: لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟، وهو ما تلعثم القيادي الإرهابي في الرد عليه.