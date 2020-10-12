الوزير: تشغيل القطار الكهربائي في 2022 وسينقل نصف مليون راكب يوميا

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، الميزة الاقتصادية للقطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أنه يزود دخل السكك الحديدية، عن طريق نقل البضائع.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "القطار سينقل الركاب أيضًا بسرعة 250 كم في الساعة، لينقله من العاصمة الإدارية الجديدة إلى برج العرب، في ساعة ونصف، وساعتين ونصف لمنطقة العلمين الجديدة، فإن هذا وقت يقدر بمال".

وتابع: "القطار في كل دول العالم ينافس الطائرة، وبالتالي فإن هذا الخط سينقل نصف مليون راكب يوميًا بطاقة عمل 24 ساعة يوميًا، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الطرق البرية والسكك الحديدية وسيصل الراكب في الموعد المخصص".

وأشار، إلى أن تذكرة القطار السريع لن تكون مدعمة، لكن سيكون هناك قطارات إقليمية على نفس الخط، قد تكون مدعمة، وهذا سيحدث من خلال التوسع في نقل البضائع: "نريد اقتحام مجال نقل البضائع لمسافات طويلة، فدول العالم من حولنا دشنت خطوط سكك حديدية جديدة وموانئ كبيرة وقنوات أخرى بخلاف قناة السويس، وبالتالي يجب أن نتعامل مع هذا الوضع وأن نطور وسائل نقلنا".

وواصل: "المسار من العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة الجديدة إلى حلوان بدأ المقاولون العمل عليه، أما ما كنا نفتتحه اليوم وهو الجزء الغربي وهي منطقة اكتوبر والواحات سيبدأ المقاولون العمل عليها من الغد، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في أول نوفمبر المقبل وهدفنا أن ننتهي من هذا القطار في 24 شهرًا، أي أننا في نوفمبر 2022 سيكون لدينا قطارًا سريعًا".

ومازحته الإعلامية لميس الحديدي، قائلةً: "الريس هيقولك سنة واحدة يا سيادة الفريق أو هيقولك سنة ونصف هم دول اللي عندنا وربع المبلغ واتصرف".

ليرد عليها وزير النقل قائلًا: "الكلام ده قاله لنا الرئيس امبارح، وطلبت مدة تنفيذ سنتين، لأننا أول مرة نصنعه في مصر وهو موضوع كبير".