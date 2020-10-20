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مطار القاهرة يستقبل 16646 مسافرا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
04:26 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 16646 مسافر من جنسيات مختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16646 مسافر من جنسيات مختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، يوم أمس الإثنين 163 رحلة دولية إلى عدة وجهات مختلفة أقلت على متنها 16646 راكبا وسائحا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار شهد يوم أمس، مغادرة 85 رحلة أقلت على متنها 8341 مسافرا وتوجهت إلى عدة مدن منها "جنيف، لندن، باريس، فرانكفورت، مسقط، نيروبى الدار البيضاء، الدمام، بيروت جدة، المدينة المنورة، دبى، اسطنبول، فيينا، أبوظبى البحرين، الرياض، روما، عمان، مسقط" في حين استقبل المطار، 78 رحلة أقلت على متنها 8305 ركاب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها "لندن، روما كييف، أثينا، أديس أبابا، الدار البيضاء، البحرين، فرانكفورت، بيروت، دبى، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الشارقة، أبو ظبى دمشق، برجامو، الخرطوم، بغداد، واشنطن، باريس، إيطاليا".

المطار يستقبل 163 رحلة دولية خلال الـ24 ساعة الماضية 

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث قامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، والسائحين والعاملين بالمطارات.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل‪ PCR ‬بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني فقط الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

مصر للطیران تسير 32 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية 

في غضون ذلك سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران يوم أمس 32 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط، ورحلتين إلى كل من دبي والدمام والرياض" و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين الي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب من جنسيات مختلفة ومن مختلف دول العالم.

وتتخذ الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن رحلاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

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