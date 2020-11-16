القوى العاملة تقرر صرف 30 ألف جنيه لـ 14 عاملا بجنوب سيناء

عقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، اجتماعًا، اليوم، بحضور جميع أعضاء اللجنة، لدراسة المستندات المقدمة من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة، ومناقشة صرف المنح الخاصة بهم.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إن اللجنة الاستشارية وافقت على صرف مبلغ 30 ألف جنيه لـ 14 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، بواقع 24 ألف جنيهًا لـ12 عاملًا، منحة مولود، و 6 آلاف جنيهًا لعاملين، منحة زواج، إضافة إلى صرف رعاية صحية لعامل، وصرف منحه المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة، وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن اللجنة قامت بوضع مقترحات لزيادة أوجه الرعاية المقدمة للعمال، لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

وتضم عضوية اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، على حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، و الكيميائي عز الدين ابراهيم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، و المهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان، و المهندس أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة، و الدكتورة وفاء أحمد مديرة هيئة التأمين الصحي، وأحمد حسانين، ممثلًا عن هيئة التأمينات الاجتماعية، ومحمد السيد ممثلًا عن ديوان عام المحافظة.