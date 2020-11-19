بين "الطبطبة" ومنطقتي" و"ابن الصعيد".. للفن نصيب من انتخابات النواب

بين آلاف المرشحين واللافتات الدعائية المنتشرة بالشوارع والميادين في مختلف محافظات مصر، والتي تحمل أسماء المتنافسين بالماراثون الانتخابي لمجلس النواب 2020، لم يخلو السباق من دعم عدد من المشاهير وخاصة الفنانون بتلك الجولات التنافسية.

منافسة مشتعلة للأغاني الشعبية بدائرة الدقي والقليوبية

خلال انتخابات المرحلة الأولى، وتحديدا بدائرة "الدقي والعجوزة" في الجيزة، تكدست بالأغاني التنافسية للمرشحين، حيث استعان محمد أبوالعينين، بالمطرب الشعبي "حسن شاكوش"، لغناء أغنية دعائية له عنوانها "يا أجدع واحد في مصر"، ليواجهه منافسه وقتها أحمد مرتضى منصو بأغنية "منطقتي" من غناء المطرب الشعبي عمر كمال، ليتنافسهم عبدالرحيم علي بأغنية لأنغام مطاوع هي "رمز الأسد ثابت مكانه".

أما خلال المرحلة الثانية، بمحافظة القليوبية، حصدت الأغنية الدعاية للمرشح إبراهيم السيد نصر سرحان، الشهير بالعمدة إبراهيم سرحان، مستقل دائرة "بنها وكفر شكر"، شهرة واسعة، حيث تمت تأديتها على نفس ألحان أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، وتضمنت كلماتها "دعم الصقر مش هيكمل إلا بيك ابن بنها هتلاقيه جنبك بيواسيك"، لينافسه المرشح المواجه له بالدائرة ذاتها، أدهم محمد عطية، بإنتاج أغنية خاصة به، نصت على "أدهم رقم 10 وهو راجل 10 علي 10"، وأبدى الفنان أحمد شيبه دعمه له.

الصغير وأبو الليف يدعمون المتحدث باسم مترو الأنفاق في شبرا

ودخل على الخط الفنان سعد الصغير، الذي نشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم المرشح أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق ومرشح حزب حماة الوطن، في دائرة شبرا، باعتبارهما أبناء منطقة واحدة، وغنى فيه "عبدالهادي ياعسل يا أبو دم عسل كل من شاف تسعة يضرب بيك المثل الشعب اختاره بأجمعه أحمد والتاج يا ناس مش هنفرط فيه ولاهنسيبه"، ودعم المرشح ذاته المطرب أبو الليف، والفنانين محمد عبدالرحمن، وإسماعيل فرغلي.

أوكا يواجه أسامة منير في مدينة نصر

بينما اختص الشاعر أيمن بهجت قمر، والفنان أوكا، المرشحة سمر فرج فودة، نجلة المفكر الراحل، بدائرة "مدينة نصر"، بأغنية دعائية مخصصة لها لدعمها بالانتخابات.

وبحلبة المنافسة ذاتها، اختص الإعلامي أسامة منير، عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة، بمقطع فيديو لدعمه بالانتخابات، حيث أكد فيه أنه يريد من خلاله "كلمة وشهادة حق لنجاح السنباطي وتميزه في مختلف المجالات بداية من نادي سماش وحتى هيليوبوليس"، على حد قوله، متمنيا له كل التوفيق والنجاح بتلك الجولة، رغم أنه لا يمتلك فيها صوت انتخابي حاليا لانتقاله من مصر الجديدة للتجمع الخامس.

وفي دائرة "التجمع الخامس والنزهة"، أعلن الفنان هاني رمزي دعمه للمرشحة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب الحالي، في مقطع فيديو، أكد فيه "أنها لم تتأخر عن خدمة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها طيلة فترة عضويتها بمجلس النواب".

ودعم المطب الشعبي محمد شاهين، المرشح أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن بقنا من خلال أغنية "ابن الصعيد".