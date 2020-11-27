آخر أخبار مصر.. الصحة تحذر الطلاب وفرص عمل في السعودية

يتابع الكثيرون المستجدات على الساحة اليوم لمعرفة آخر أخبار مصر كالطقس وأخبار التعليم ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساءً على استاد القاهرة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك.

وتستعرض "الوطن" في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين اليوم على النحو التالي:

استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الـ4 لندبه

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

20 تحذيرا من "الصحة" للطلاب خوفا من كورونا: متابعة درجات الحرارة

جددت وزارة الصحة توجيهاتها لأولياء الأمور والطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لتفادي الإصابة بالفيروس.

وحصلت "الوطن" على هذه التحذيرات، التي جاءت في 20 نقطة، يمكن معرفتها من هنـا .

بينها التمريض والصيدلة.. 131 وظيفة للمصريين بالإمارات والسعودية

قد يبحث بعض الصيادلة والممرضات ومندوبي المبيعات عن وظائف للعمل بدول الخليج وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما وفره موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف المطلوبة، لمعرفتها اضغط هنـا .

قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة الأحد المقبل

تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة الأحد المقبل، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20 من ديسمبر المقبل.

تعيين 1187 شابا.. بينهم 6 من أصحاب الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

الوزراء يرد على شائعة إخفاء المستشفيات للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، مُشددةً على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس، والإعلان عنها فورا من قبل المصادر الرسمية للوزارة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف الدفعة الثانية لـ 66 عاملا مصريا على غير الكفالة بلغت إجماليها 2 مليون و188 ألفا و354 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 9 ملايين و81 ألفا و6198 جنيها مصريا تقريبا.