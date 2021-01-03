«ملائكة وشياطين».. حكاية 4 صور هزت الساعات الأولى من 2021

صورة بألف كلمة هزت الرأي العام خلال 10 ساعات، فمن الشرقية إلى الجيزة هناك 4 مشاهد أفزعت المسؤولين، وأثارت تعاطف الملايين، في الساعات الأولى من 2021.

مشاهد الخير والشر

فقد استيقظ الأهالي اليوم، على أصوات المرضى في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، التي قذفت الخوف في قلب ممرضة صدقت عملها فصدقها المصريون وتعاطف معها الملايين من المحيط إلى الخليج، وعلى مقربة منها كانت صورة المرضى في طرقات مستشفى الكبد.

وفي مشهد أصاب متابعيه برصاصة نافذة في القلب، انتشرت صورة لشخصين يسخرا من شخص متأخر عقليا، حيث علقاه من ملابسه في مركز كفر صقر بالشرقية، لتبدأ أحداث جديدة في الجيزة تمثلت في وقوف مواطن بجوار زوجته بعد أن قتلها في حوش مدرسة في بولاق الدكرور.

ممرضة الحسينية

بدأت مشاهد اليوم المثيرة للجدل والتعاطف والاشمئزاز، بصورة بطلتها ممرضة الحسينية وتحديدا في قسم العزل، وهي تجلس القرفصاء بعد أن أصابها الهلع والخوف من أصوات الأنابيب الخالية من الأكسجين وآنين بعض المرضى في لحظاتهم الأخيرة.

ونفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ما تردد حول وفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى.

وقال غراب، إن المتوفين 4 فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس المستجد، كما أنهم من أصحاب أمراض مزمنة.

وعلى عهدها مع المصريين، تدخلت النيابة العامة حيث باشرت نيابة الحسينية التحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفي الحسينية.

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المرضى في طرقات المستشفى

وفي الشرقية أيضا، انتشرت صورة زعم البعض أنها لمرضى كورونا في طرقات مستشفى الأحرار بالشرقية، وهو ما نفاه مدير المستشفى.

وقال مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، الدكتور عبد الكريم العراقي، إن الصورة المتداولة جرى تصويرها في الطابق الأرضي والخاص بمركز الكبد المقسم إلى طرقات.

وأضاف العراقي أن العض أساء فهم الصورة وربما حدث لبس لديهم، موضحا أن المستشفى يضم نحو 150 مريض حاليا، ويعتبرون جميعا مرضى عناية مركزة، ونسبة الأكسجين لديهم تتراوح ما بين 50 و85.

وتابع: «على مدار الأيام تعافى أكثر من 60 مريض كان آخرهم 42 مريضا خرجوا من المستشفى على مدار الثلاثة أيام الماضية».

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علقوه من هدومه

وعلى بعد كيلومترات من مدينة الزقازيق، كان مركز كفر صقر محل واقعة أثارت استياء الملايين، بعد أن سخر شخصان من شخص متأخر عقليا وعلقاه من ملابسه، ووثقا جريمتهما بالفيديو، بكل تجرد من العقل والعاطفة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر القبض على المتهمين بالتنمر والاساءة لشخص متأخر عقليا، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

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قتل زوجته ودخن بجوارها

وفي الجيزة، تحديدا في بولاق الدكرور، تجرد زوج من إنسانيته وقتل زوجته في حوش مدرسة، ثم وقف بجوار جثتها يدخن سيجارة، حتى جرى القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

واعترف الزوج القاتل بجريمته في محضر الشرطة، انتقامًا منها لسوء سلوكها ومعايرتها له بأنه انقطع عن العمل بعد العودة من إحدى الدول العربية، أنه أصبح عاطلًا، بسبب أزمة كورونا.

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