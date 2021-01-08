احتفالا بالعيد القومي.. تسليم دراجات نارية لذوي الإعاقة بأسوان

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، بتسليم 6 دراجات نارية للمستحقين من ذوي الإعاقة ممن تقدموا بطلبات للحصول علي دراجة مجهزة، وانطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، ضمن فعاليات عيد أسوان القومي.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن مكتب إعلام ديوان عام محافظة أسوان، اليوم، كرمت نائب المحافظ القائمين علي المركز الحرفي وجمعية خير الجنوب لمجهوداتهم في الارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن ذوي الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسواني ويثبتون يوماً بعد يوم أن بينهم مواهب فذة وراقية في كافة المجالات والأنشطة ليكونوا جديرين بالاحترام والاعتزاز والرعاية باعتبارهم نماذج مشرفة تسعي دائماً بعزيمة وإصرار لقهر المستحيل ، والتغلب علي التحديات بإرادة صلبة وقوية.

وأوضح أن المحافظة تحرص دائماً على التواصل معهم، والعمل معاً جنباً إلي جنب للتغلب علي أي مصاعب باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

وفي سياق متصل، افتتح محافظ أسوان مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال، بحضور المهندس سامى أبو ورده رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ودعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التى تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.