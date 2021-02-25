من البلاتوه لـ المحكمة.. 61 يوما من الجدل بين رانيا يوسف ونزار الفارس

أقام الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، اتهمها فيها فيها بالسب والقذف والتشهير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبا بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه هنأها على حكم البراءة الذي حصلت عليه مؤخرًا من تهمة التحريض على الفسق، بسبب تصريحاتها في برنامجه «مع الفارس» في مطلع يناير الماضي، لكنه في نفس الوقت يرفض جملة وتفصيلا اتهامها إياه بالتحرش، ووصفها بأنه «بلا شرف».

وبدأت الحكاية منذ 61 يومًا بين رانيا يوسف ونزار الفارس، منذ أن نشرت البرومو الترويجي الأول للحوار الذي تسبب في الأزمة، وصولًا إلى رفع دعوى قضائية ضدها بالتسلسل الزمني التالي:

التسلسل الزمني لأزمة نزار الفارس ورانيا يوسف

24 ديسمبر 2020

نشرت الفنانة رانيا يوسف برومو الحوار، وسألها المذيع العراقي خلاله عن إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خاصة أنها ارتدت فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، وجاء رد رانيا يوسف صادما، حيث أكدت أن مفاتنها مميزة

1 يناير2021

نشر الإعلامي نزار فارس، مقطع فيديو من حواره مع رانيا يوسف، إذ استخدمت فيه آية قرآنية كريمة في سياق غير لائق، إذ فسرت تعمدها إبراز مفاتينها من خلال إطلالاتها الجريئة بالآية الكريمة: «وأما بنعمة ربك فحدث».

4 يناير 2021

استطاعت «الوطن» الحصول على جزء محذوف من الحلقة، إذ طلبت رانيا يوسف من المذيع، عدم عرض إجابتها عن السؤال المتعلق بالحجاب، واستنكرت سؤاله بشأن إمكانية ارتداء الحجاب: «يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

14 يناير 2021

تقدم المحامي أشرف ناجي، ببلاغ ضد رانيا يوسف، متضمنا تصريحها في برنامج «مع الفارس»، وتحدثها عن مفاتنها، بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وعقب الاستماع لأقوال المحامي مقدم البلاغ، أصدرت النيابة قرارا بإحالة البلاغ للمحاكمة، وحددت جلسة 21 فبراير للمحاكمة.

من جهته، أكد نزار الفارس، دعمه لها على خلفية اتهامها بإرتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الاديان، على خلفية حوارها معه، مناشدا خلال تصريح لـ«الوطن»، الجمهور، بضرورة دعم رانيا يوسف في محنتها، لاسيما وأنها فنانة متميزة وعلى قدر عالٍ من الموهبة الفنية، موجها الحديث ها قائلًا: «خانك التعبير في بعض تصريحاتك معي.. وأنتِ نجمة كبيرة وشاطرة.. عشان كده زلة لسان الشاطر بـ1000»، مُعربًا عن أمله بألا يلحق أي أضرار بـ رانيا يوسف إثر هذا الحوار.

3 فبراير2021

التقت رانيا يوسف بأحمد نايف رشيد سفير العراق لدى القاهرة، وأصدرت بيانا بعد مقابلتها، هاجمت فيه الإعلامي العراقي متهمة إياه بأنه تعمد تشويه صورتها.

وفندت رانيا يوسف، ما عرضه الإعلامي العراقي بشأن ما أثير حول استخدامها آية قرآنية في سياق غير لائق، وقالت في بيانها: «ومن هذه النوعية سؤال حول ملابس الفنانات بالعموم في المهرجانات السينمائية فرددت بإجابة ساخرة اجتزئت من سياقها وقلت مؤكدة أنني أضحك ولا أتكلم بجدية؛ وذلك في الدقيقة المقطع الأول 2.37 إلى 2.39: أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت، فقد قلت: أنا بهزر معاك، وموجود ذلك في النسخة الكاملة للحلقة 50 دقيقة ثم أكملت الإجابة. ولم يكن استخدامي للآية القرآنية الشريفة (وأما بنعمة ربك فحدث) له أي علاقة بسياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن فقد قلت بالنص بعد استشهادي بهذه الآية في الدقيقة المقطع التالي 3.17 إلى 3.22 (مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة فلما يبقى عندك حاجة حلوة إظهرها للناس».

3 فبراير2021

استنكر الإعلامي نزار الفارس، البيان الصادر من الفنانة رانيا يوسف، قبل قليل، وادعاءاتها بأنها وقعت ضحية لحوارها معه، وأكد أنها كانت على علم بكلٍ شيء قبل تسجيل الحلقة، متوعدا إياها بأنه سيقاضيها بتهمة التشهير، كونها كانت على دراية وعلم بتفاصيل الحلقة قبل تسجيلها، كما أنه وجهت له الشكر والتحية فور عرضها على شاشات التليفزيون.

4 فبراير 2021

واصل نزار الفارس، هجومه على رانيا يوسف، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا سألتك سؤال وأنتي قولتي لي مفاتني مميزة فأما بنعمة ربك فحدث، أنتي اسأت لنفسك بنفسك أنا فقط سألت سؤال، هل التريند يسوى أنك تشتكين علي حتى تعودين تريند من تاني ونعمل شوشرة أنتِ لست مراهقة أنت امرأة كبيرة وأنه في أقرب لقاء تليفزيوني سيكشف كل شيء حدث في الكواليس، ولديه دليل صوت وصورة أنها كانت معجبة بالأسئلة».

ونشرت «الوطن» تسجيلا صوتيا، للفنانة رانيا يوسف، كانت أرسلته إلى نزار الفارس، عقب طرح البرومو الخاص بلقائها، ووصفت رانيا يوسف، مهاجميها بـ«العقليات الضلمة»، كما وجهت لهم السباب، في رسالتها الصوتية لـ نزار الفارس، التي رفضت اعتذاره عنها على خلفية الهجوم الذي تعرضت له بسبب حوارها التليفزيوني معه: «أنا كنت بتكلم بعفويتي.. وأنت نفس الكلام.. عمري ما هندم على الإنترفيو ده أبدًا.. بس أنا بوريك بس العقليات عندنا عاملة إزاي.. إحنا بنواجه عقليات ضلمة.. دماغها مضلمة خالص.. مبتقبلش وجهة نظر الآخر.. هي دي المشكلة».

بعدها، هاجمت رانيا يوسف، الإعلامي العراقي، حيث قالت في تصريحات لها إنها فوجئت بسؤاله ورفضت ألا تحرجه كونه ضيفًا عليها في القاهرة، واستنكر نزار الفارس، هذه التصريحات، ورد نزار الفارس، في تصريحات لـ«الوطن»، «كلام رانيا يوسف غير منطقي جدًا، وما راح أرد عليها أكثر.. الضرب في الميت حرام».

6 فبراير 2021

كلف نزار الفارس، المحامي هيثم عباس، برفع دعوي قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، بتهمة التشهير به، إذ أكد المحامي أنها أجابت عن كل الأسئلة التي طرحها عليها، عدا سؤال واحد لأنها قالت إنه متعلق بحياتها الشخصية، وهو ما احترمه موكله.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نفى نزار فارس، ما تردد بشأن تدخل البعض لحل تلك الأزمة وإنهائها وديًا، موضحًا بقوله: «رانيا يوسف شهرت بسمعتي، وعندي الأدلة الكافية اللي تثبت برائتي وهطلعها كلها».

21 فبراير 2021

غابت رانيا يوسف، عن جلسة محاكمتها أمام محكمة جنح قصر النيل في القضيتين المقامتان من المحامين أشرف فرحات وأشرف ناجي.، وقضت المحكمة ببرائتها من التهم المنسوبة لها والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى كانت قد أقيمت ضدها إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال طارق العوضي محامي رانيا يوسف، إن الجلسة الأولى للمحاكمة استغرقت مدة لا تتعدى 10 دقائق.

الفنانة رانيا يوسف، من جانبها، شكرت للقضاء المصري، بعدما برأها من التهم المنسوبة إليها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «شكرًا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر».

وأعرب الإعلامي العراقي، عن سعادته البالغة، بحصول الفنانة رانيا يوسف، على براءة من التهم التي وُجهت لها بارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح قائلاً، إنه فرح جدًا بمجرد ما علم بحكم برائتها لأنها شخصية طيبة جدًا وفنانة مميزة.

25 فبراير 2021

أقام نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.