انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية بالمنوفية وبدء رصد الدرجات

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية العمل على قدم وساق لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، حيث أنهت المديرية أعمال تصحيح امتحانات جميع المواد، ويجري العمل حالياً على مراجعة التصحيح، ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن العاملين في كونترول الشهادة الإعدادية بدأوا اليوم في عمليات مراجعة المواد ورصد الدرجات، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات جميع المواد للصف الثالث الإعدادي، وأوضح أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون خلال الأسبوع الجاري.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، تشهد ارتفاعاً في نسبة النجاح، تزيد على 90%، وفق المؤشرات الأولية لتصحيح المواد، مؤكداً أن العاملين في الكونترول يواصلون العمل بالليل والنهار، للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب اعتمادها من محافظ المنوفية.

وأوضح أنه تم مراعاة مستوى الطلاب في مادتي الهندسة واللغة الإنجليزية، بعد إعادة توزيع درجات المواد مرة أخرى على الأسئلة الأكثر إجابة من الطلاب، في امتحانات المادتين.

وعلى صعيد آخر، انطلقت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة المنوفية، وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نسبة الحضور بين الطلاب لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي، بلغت 99.30% من إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترد إليها أي شكاوى في اليوم الأول من الامتحانات.