بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التفاصيل المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 والاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ 10 يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

ويمكن متابعة المؤتمر من خلال هذا البث المباشر للمؤتمر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2021:

1- تعقد الامتحانات في المدارس الحكومية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

2- تعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.

3- لا توجد أسئلة مقالية في الامتحانات.

4- مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي.

5- الإجابة على البابل شيت في الامتحانات إلزامية.

6- غير مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بأي كتب خارجية.

7- لا يوجد تحسين في امتحانات هذا العام.

8- تعتبر امتحانات العام الحالي هي الأفضل في تاريخ الثانوية العامة.

9- يتم وضع الأسئلة من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين والمؤسسات العالمية.

10- تشكيل لجنة متخصصة، بهدف وضع الإجابة النموذجية لكل مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت الكثير من المنصات التعليمية، التي تساعد الطلاب على تأهيلهم للامتحانات، أبرزها منصة حصص مصر التعليمية، ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم، وبنك المعرفة المصري، وشددت الوزارة على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة متابعة هذه المنصات والاستفادة منها.

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد بجدول مختلف لطلاب الشعبة الأدبية عن طلاب الشعبة العلمية، مشددة على الطلاب بضرورة فهم مخرجات التعلم في كل مادة.

وأكدت الوزارة أنه تم الإعلان عن مجموعة من التعليمات الخاصة بالإجابة على البابل شيت، مشددة على الطلاب بضرورة اتباعها جيدًا، وأن إعلان نتيجة الثانوية سيستغرق من 7 إلى 10 أيام.