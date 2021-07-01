«لسه ليهم عمر».. ستينية وأربعيني خرجوا أحياء من أنقاض عقار الدخيلة

«لسه ليهم عمر»، بتلك الكلمات استقبل أهالي منطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، عملية إنقاذ مسنة ستينية، عاشت لمدة 17 ساعة تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار، وقبلها إنقاذ رجل أربعيني، عاش لمدة 7 ساعات، تحت ذات الأنقاض.

رد فعل جيران عقار الدخيلة بعد إنقاذ اثنين على قيد الحياة من أسفل الحطام، بعدما أمضوا ساعات طويلة أسفل الحطام، دون أكل أو شرب، رآه البعض أنه أشبه بـ«المعجزة»، فيما وصفه آخرون من المتواجدين بجوار المنزل، أنه «دليل على أن عمر الشخص لا يمكن لأحد أن يتحكم فيه»، ضاربين المثال بالسيدة والرجل اللذين تم إنقاذهما، بأن عمرهما لم ينته بعد.

قصة إخراج مسنة بعد 17 ساعة تحت الأنقاض

بعد 17 ساعة من انهيار عقار الدخيلة، تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إنقاذ سيدة من تحت أنقاض العقار، بعد بقاءها تحت الأنقاض منذ انهيار العقار، الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 حتى الآن، وما زالت أعمال البحث مستمرة عن مزيد من الضحايا، خاصةً وأن العقار قديم، ويقع داخل ممر ضيق، الأمر الذي يحول دون دخول معدات الحماية المدنية.

وفي غضون الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، وبعد عمليات البحث اليدوية، تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ «سعاد أحمد موسى»، 60 سنة، من أسفل أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار عصر أمس الأربعاء، وما زالت أعمال البحث مستمرة يدوياً، من قبل رجال الحماية المدنية بالإسكندرية.

إنقاذ رجل أربعيني بعد 7 ساعات تحت أنقاض عقار الدخيلة

وفي وقت سابق، أنقذت قوات الحماية المدنية شخصاً يُدعى «السيد»، في العقد الرابع من العمر، وهو أحد سكان عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وذلك بعد قرابة 7 ساعات قضاها تحت الأنقاض، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من تحديد مكانه، باستخدام أجهزة حديثة للاستكشاف تحت الأنقاض.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن» إنه تم انتشال الرجل الأربعيني بعد 7 ساعات قضاها تحت أنقاض عقار الدخيلة، فيما كانت أعمال البحث مستمرة عن 4 أشخاص آخرين، على أمل إخراجهم أحياء، وهو ما تم بالفعل مع السيدة الستينية، التي تم انتشالها على قيد الحياة.

تفاصيل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وتلقى حي العجمي، غرب الإسكندرية، في وقت سابق أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بانهيار عقار بشارع بمنطقة «الدخيلة الشمعدان»، وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية، رفقة الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار قديم، وتبلغ مساحته حوالي 100 متر مربع، ومكون من دور أرضى و3 طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، وتم وضع حواجز حول العقار، حفاظاً على سلامة المارة والسيارات.