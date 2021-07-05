ضبط مضيف جوي حاول تهريب خمور داخل عبوات مياه معدنية بمطار شرم الشيخ

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى، محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور)، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الخمور

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم طائرة إحدى الشركات القادمة من كازاخستان بمطار شرم الشيخ الدولي، اشتبه أحمد حسن أبوزيد مأمور الجمرك فى أحد مضيفى الطائرة أثناء خروجه مع الطاقم ويحمل حقيبتين.

تم تمرير الحقيبتين على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة حسام مصطفى مأمور الفحص، فتلاحظ وجود عدد من زجاجات العصائر والمياه والمياه الغازية البلاستيكية المستعملة.

قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 262 ألفا و50 جنيها

وبالعرض على محمد يوسف مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من يوسف الشحات مأمور الجمرك، تحت إشراف محمد الدغيدى رئيس القسم، فى وجود أسامة عبدالظاهر مدير إدارة الأمن الجمركي، لتفتيش حقائب المضيف، فتبين وجود 15 زجاجة من زجاجات العصائر والمياه والمياه الغازية البلاستيكية المستعملة معبأ بداخلها 15 لترا من مشروبات كحولية (خمور) داخل حقائبه.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 262 ألفا و50 جنيها.

تحرير محضر ضبط جمركي للمتهرب وتشديد الرقابة الجمركية

قرر محمد يوسف مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وتطبق سلطات جمارك المطارات المصرية الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة بين العاملين بالصفوف الأمامية بصالات الوصول حرصا على سلامة المسافرين.