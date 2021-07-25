لأول مرة منذ جائحة كورونا.. بهجة حفلات العيد تعود للفضائيات (فيديو)

فتحت أبواب البرامج التلفزيونية لاستضافة الفنانين والمطربين لإحياء فقرات غنائية وفنية خلال عيد الأضحى المبارك، بعد عامين من اختفائهم في مثل هذه المناسبات بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز الفنانين والمطربين الذي حلوا ضيوفا في البرامج التلفزيونية خلال إجازة العيد.

سعد ورشاد وجمال ضيوف التلفزيون المصري

حل المطرب أحمد سعد ضيفا ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، في أول أيام عيد الأضحى تحدث خلالها عن حياته الفنية والشخصية، وعلاقته بالفنانين مثل أصالة.

واستضاف البرنامج أيضا المطرب محمد رشاد، تحدث خلالها عن أغنيته «أنا مش شمتان»، وعن سبب حبه لهذه الأغنية، مؤكدا أنه لم يقصد بها أن «يغيظ حد».

وكشف المطرب أحمد جمال في حلقة أخرى من نفس البرنامج عن الصعوبات التي واجهته في حياته قبل الشهرة والنجومية، وكواليس ألبومه الأول.

راغب علامة ونسمة وريهام ضيوف ON

كما حل الفنان راغب علامة ضيفا ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، خلال حلقة مقسمة على يومي ثاني وثالث أيام العيد، تحدث فيها عن المواقف الكوميدية التي تعرض لها مع الفنانة فيفي عبده، كما كشف عن جانبا من شخصيته.

واستضاف برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، الفنانة ريهام عبدالحكيم والفنانة نسمة محجوب، في ليلة غنائية بأول أيام عيد الأضحى المبارك، تحدثتا فيها عن بدايات مشوارهما الفني وكواليس مشاركتهما في حفل نقل المومياوات الملكية.

أحمد حاتم وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز ضيوف منى الشاذلي

وكشف الفنان أحمد حاتم خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CBC»، في ثالث أيام العيد، عن كواليس تحقيقه ومنتخب السباحة رقم قياسي أدخلهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتحدث الفنان إياد نصار خلال نفس البرنامج، الذي أذيع في رابع أيام العيد، في حوار شيق عن شخصيته في مسلسل «الاختيار2»، ورد فعل عائلة الشخصية التي قدمها.

كما حل الفنان كريم محمود عبدالعزيز ضيفا بنفس البرنامج تحدث خلالها عن ذكرياته مع والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وآخر أعماله الفنية وكواليسها، وعن أبرز الشخصيات الفنية التي يحرص على تقليدها.

يسرا وأحمد آدم ضيوف رامي رضوان

واستضاف الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، في رابع ايام العيد، الفنان أحمد آدم، تحدث خلالها على أبرز المواقف الكوميدية التي تعرض لها وعن رأيه في المسرح بالوقت الحالي.

كما استضاف برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء، الفنانة الكبيرة يسرا للحديث عن مشوارها الفني.

كما حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة ببرنامج «ليالي TEN»، المذاع على شاشة قناة «TEN»، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، في ثاني أيام العيد، وكشفت خلاله عن رأيها في مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكي، وعن رأيها في ورش التمثيل.