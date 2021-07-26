مصرع أمين شرطة في تصادم ملاكي بعمود إنارة بالحمام

لقي مواطن مصرعة إثر وقوع حادث، قبل قليل، نتج عن تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، بجوار محطة السكة الحديد في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، وتم نقل جثة المتوفي إلى المستشفى المركزي وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الحمام بالحادث، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المتوفي إلى مستشفى الحمام المركزي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتبين أن المتوفي يُدعى «هاني محمود علي البقلي»، 43 سنة، أمين شرطة، من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، ويجري الفحص والمعاينة للكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة به، وتحرر محضر بالحادث.