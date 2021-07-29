3 شائعات ووفاة وأزمة صحية وسرقة وسحب فيلم.. أزمات الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني عددًا من الأزمات في هذا الأسبوع، كان من بينها انتشار شائعات وأزمات الصحية، إضافة إلى سحب فيلم من دور العرض بسبب عدم تحقيقه لإيرادات.

ويعرض هذا التقرير أزمات الوسط الفني على مدار الأسبوع.

شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

في مطلع هذا الأسبوع انتشرت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهو ما نفاه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشددًا على أن كل ما تردد كذب، وشائعة سخيفة جدًا، تسببت في قلق كل محبي الفنانة.

وناشد نقيب المهن الموسيقية، الجميع الحفاظ على أسرتها من هذه الشائعات، حيث ترقد القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في شهر رمضان، وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

زكي فطين يتعرض للسرقة

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تعرضه للسرقة، عصر الأحد الماضي، بعدما عاد إلى المنزل، واصفًا الواقعة بأنها كانت «في منتهى الذكاء».

وكشف فطين تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»، أنه عاد إلى منزله في الساعة الثالثة عصرا: «رحت أشحن كارت عداد الكهرباء، وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت، وقبل ما أوقف التاكسي، كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك، الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا 4 أشخاص.. أحدهم قال لي متوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، ولموا الحاجات، مجرد ثواني، رجعت البيت، أبص في الكيس ملاقيش المحفظة، وألاقي الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر، عملية سرقة في منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان في جيب القميص، أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».

شائعة وفاء عامر في الساحل

نفت الفنانة وفاء عامر تسببها في مقتل شاب في الساحل الشمالي بسيارتها، وهروبها دون مساعدته، موضحة خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها كانت في الساحل الشمالي، وفوجئت بإصابة والد صديقة لها، وذهبت على الفور إلى المستشفى لزيارته.

وأوضحت، أنها فوجئت بسيدة تنسج قصة الحادث من وحي خيالها، وتزعم أنها تعمل في مجال الإعلام، وعندما تواصلت معها، أجابتها بطريقة غير لائقة ما دفعها إلى إغلاق الهاتف.

وفاة والد محمد رجب

أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما، حيث كان يعاني من أزمة صحية قبل وفاته، وكتب عبر «فيسبوك»: «توفى أبي».

ونعى الفنان محمد رجب، والده عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صور له بصحبة والده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «‏الله يرحمك ويغفر لك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى، اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

شائعة ارتباط صوفينار

فاجأت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها بنشر فيديو لها وهي ترتدي رداء أبيض، عندما كانت أمام حمام سباحة، حيث خرج من الماء شاب يضع في إصبعها خاتم الخطوبة، معلقة على الفيديو بقولها: «قريبًا هنقول مبروك».

واعتقد الجميع أن الراقصة خُطبت بالفعل، وانهالت عليها التهاني بالخطوبة، إلا أن الأمر كان عكس ذلك، ولم يكن الفيديو أكثر من مجرد دعاية لكليبها الجديد، والفيديو من كواليس التصوير مع الموديل رامي دياب.

أزمة صحية لمي عمر

أعلنت الفنانة مي عمر، أنها تعرضت لأزمة صحية طارئة، عندما كانت تقضي إجازة الصيف في الساحل الشمالي، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنها عانت منذ أسبوعين من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والاختبارات والفحوصات.

وأضافت، أن الجميع طلبوا منها العودة إلى القاهرة، حيث كانت متعبة للغاية ومريضة؛ لكن الفريق الطبي المعالج لها هناك، قدموا لها الرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلًا عاليًا، مؤكدة أنها أصبحت أفضل وتتعافى.

سحب فيلم «ماما حامل» من السينما

حقق فيلم «ماما حامل» إيرادات هزيلة طوال الفترة الماضية، وتذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في السينما في الفترة الحالية، ما أدى إلى سحبه من عدد من دور العرض.

الفيلم من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ونانسي صلاح، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وجاء بيان إيرادات الأفلام عن حصيلة أول أمس الثلاثاء خالية من أي إشارة للفيلم.