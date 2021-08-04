«تلتهم الموارد».. 3 مناسبات حذّر فيها الرئيس من الزيادة السكانية

يجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة، تحذيراته من مشكلة الزيادة السكانية، وأثرها السلبي على النمو والتنمية والمجتمع المصري، وكان آخرها خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، حيث قال إنّ الزيادة السكانية هي القضية الكبيرة التي يجب على الجميع الانتباه إليها: «هو دعم رغيف الخبز اللي كنت بقدمه من 20 أو 30 سنة هو اللي بقدمه دلوقتي؟، لأ، ليه؟، لأن عدد السكان زاد، وبالتالي فيه شريحة دخلت في الموضوع، والدعم بتاعهم زاد».

وأضاف السيسي، «بقول لازم نظبط الموضوع ده، مش بقول للناس متخلفش، لأ، بقول للناس إحنا مع بعضنا، ومن مصلحتنا ننظم الموضوع ده، عشان نوفر حياة كريمة، قبل ما أقول الدولة توفر لي، طب أنا وفرت لولادي إيه؟».

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الزيادة السكانية تلتهم كل الموارد

في 16 فبراير المنصرم، وأثناء افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية بمحافظة الإسماعيلية، قال الرئيس السيسي: «بالنسبة للنمو السكاني، تحدّثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تأثيره على القطاع الصحي فقط، ولو سألت الدكتور طارق شوقي هيقول إنّنا محتاجين 60 ألف فصل سنويا».

وأضاف الرئيس: «مطلوب مننا نحقق أرقام تلبي احتياجات الناس، بمعنى إذا خرج لسوق العمل 900 ألف فرد كل سنة، هيصعب على أي دولة تلاقي لهم فرص شغل حقيقية»، متابعا: «تتراوح تكلفة فرصة العمل بين 100 ألف حتى مليون جنيه، وعلينا توفير استثمارات بـ100 مليار جنيه، لتوفير فرص عمل لـ900 ألف نسمة، فالمواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عجز الدولة عن تلبية متطلباته، لأن النمو السكاني يلتهم كل الموارد».

واستطرد الرئيس السيسي: «لو إحنا 100 مليون النهارده، فأنا بقولكم الرقم المناسب لـ100 مليون هو تريليون دولار يعني 16 تريليون جنيه، لو الرقم ده مش موجود، يبقى لازم تعرفوا إن ده هيأثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ومش هتلاقوا اللي بتتمنوه».

وتابع الرئيس: «لما من سنة أو أكتر قولت النمو السكاني أمن قومي، لأنه في الآخر بيخلي المواطن مش راضي، ومدام المواطن مش راضي هيبقى مُستَفَز وحد ممكن يعبث في عقله ويقوله اللي أنت فيه ده هو عيب دولة وحكومة، لكن اللي إحنا فيه ده هو ظروف حالة، حالتنا، مش عيب حكومة أبدا، بغض النظر عن أداء أي حكومة وأي رئيس».

وأضاف: «بقول لكل مفكر ومثقف وسياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمره ما يحصل ده إلا لما فيه أرقام معتبرة تلبي احتياجات الناس، فرصة العمل بتتراوح بين 100 ألف عشان أعمله تشغيل فمين هيقدر على ده».

وأكد الرئيس السيسي، أنذاك، ضرورة التعامل مع أزمة الزيادة السكانية، مضيفًا: «دلوقتي وجب التعامل مع الأزمة دي، والتعامل معاها بشكل طموح شوية».

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الرئيس وصف الزيادة السكانية في 2019 بـ«تحدٍ كبير لمصر»

في 31 يوليو 2019، تحدّث الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية، أثناء المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرّق الرئيس خلال كلمته، عن الأسر الفقيرة في القرى، التي ما زالت تنجب عددا كبيرا من الأطفال، رغم الوضع المالي الصعب: «هل من المناسب عدد الأبناء يكون فوق طاقتي، وفوق طاقة الدولة.. طيب ده هنعمل فيه إيه؟».

وأضاف السيسي: «لو كل إنسان يتصور إن المشكلة في إنك تأكل وتشرب فأنت بتختزل العلاقة بينك وبين أبنائك بشكل لا يليق، ولو كنت متصور إن كل هدفك الأكل والشرب ولو عملت كده يبقى عملت اللي عليك، لأ والله، المشكلة مش أكل وشرب بس، ده إنسان، وميصحش أقول حاجة تانية عشان ميصحش».

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وتابع السيسي: «لازم فرق المتابعة الخاصة بمبادرة حياة كريمة تسأل الناس، الأطفال دي هنعمل فيهم إيه؟، وهتبقى فرص شغلهم فين؟، وهيتعلم إزاي؟، وهيكون ليه بيت إزاي؟، كله هيبقى فوق طاقة مصر».

وتناول الرئيس السيسي مشكلة الزيادة السكانية التي تواجه مصر، مؤكدًا أنّها تحدٍ كبير لبلادنا، كما أكد أنّ دولا كثيرة مسلمة أنهت هذه المسألة دون قوانين،: «الشعوب فهمت إنهم مش هيكملوا بالطريقة دي».