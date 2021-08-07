بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات الشرطة في 8 محافظات

شهدت عدة مديريات مختلفة مساء أمس الجمعة، حركة تنقلات بين ضباط الشرطة في الأقسام والمراكز المختلفة ضمن الحركة الداخلية لمديريات الأمن على مستوى عدد من محافظات مصر.

حركة تنقلات الشرطة في الإسماعيلية

شهدت حركة تنقلات الشرطة في الإسماعيلية تنقل بعض الضباط في الأقسام والمراكز المختلفة، شملت تعيين المقدم مروان الطحاوي رئيساً لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء على الرائد أنور القاضي رئيساً لمباحث أول، وتعيين المقدم حازم حسام رئيساً لمباحث قسم ثان، والمقدم محمد البرماوي رئيساً لمباحث قسم ثالث.

كما شملت الحركة، تعيين الرائد مصطفى سلامة، لمركز القنطرة شرق، والمقدم محمد سكر، رئيسا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد يونس، رئيسا لمباحث مركز أبو صوير، والرائد سليمان عيسي، رئيسا لمباحث فايد.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمد فؤاد، رئيسا لمباحث التل الكبير، والرائد محمد سالم، رئيسا لمباحث القصاصين، والرائد حسن رضوان، رئيسا لمباحث المرور، وتعيين المقدم محمد سليمان، رئيسا لمكتب تحريات المديرية، والمقدم محمد هشام، رئيسا لمباحث الأحداث.

كما تم تعيين الرائد أحمد جمال، رئيسا لمباحث الآداب، والرائد أشرف جمال، لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد صبرة، لمباحث الهجرة غير الشرعية، والمقدم عادل الجزار، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم إسلام العربي، لمباحث تأمين الطرق، والمقدم تامر عبد العال، رئيسا لمباحث الأموال العامة.

حركة تنقلات الشرطة في الأقصر

وفي محافظة الأقصر اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية مساء الجمعة، وشهدت تنقل عدد كبير بين ضباط البحث الجنائي.

وشملت الحركة تولى الرائد محمد زكريا، رئاسة مباحث مركز شرطة الأقصر، والمقدم محمود حامد، رئاسة مركز شرطة القرنة غربي، والرائد أحمد حسين، رئيساً لمباحث مركز شرطة إسنا، عقب عمله رئيسًا لمباحث مركز شرطة الأقصر.

وشملت الحركة تجديد الثقة في كل من المقدم أحمد المراغي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أرمنت، جنوب غربي الأقصر، والرائد أحمد جادو، رئيسًا لمركز شرطة بندر الأقصر، والعميد محمد الطيب، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت.

حركة تنقلات الشرطة في المنيا

وفي محافظة المنيا اعتمد اللواء محمد حسان عبدالتواب، مدير أمن المنيا، حركة تنقلات الشرطة في المنيا شملت تعيين العميد وفيق فوزي لإدارة الحماية المدنية، والعميد يوسف حنا، للنجدة، والعميد محمد خيري، مأمورا لمركز مغاغة، والعقيد أحمد سعد، وكيلا للحماية المدنية، والعقيد محمد عامر، رئيسا لقسم تصاريح العمل.

وشملت الحركة تعيين العقيد هيثم فاروق، رئيسا لمباحث المرور، والمقدم محمود سرحان، رئيسا لمباحث قوات الأمن، والمقدم حسن شلبي، وكيلا لمرور المنيا، والمقدم مصطفى عثمان، مأمورا لمركز ديرمواس، والمقدم أحمد أيمن العدل، مأمورا لمركز العدوة، والمقدم هيثم ماهر، رئيسا لمباحث التموين، والمقدم مصطفى سمير، وكيلا لقسم التحريات.

كما شملت الحركة، تعيين العقيد محمد صلاح الدالي، مأمورا لمركز ملوي، والعقيد محمد إبراهيم عثمان، مأمورا لمركز بني مزار، والعقيد أحمد مجدي العباسي، مأمورا لمركز مطاي، والعقيد حسام الدين نبيه غريب، مأمورت للمنيا الجديدة، والعقيد محمود الحلواني، مأمورا بسمالوط شرق، والمقدم محمد صبري وهبة، مأمورا لأبو قرقاص، والمقدم محمد جاب الله، مأمورا لقسم المنيا.

وشملت الحركة تعيين العقيد عمرو حسن، مفتشا لمباحث قسم شرطة المنيا، والمقدم بلال الجنايني، معاونا لمباحث المرور، والرائد جاد الله صدقي، رئيسا لمباحث القسم، والرائد علي سمير، رئيسا لمباحث مركز ديرمواس، والرائد عمرو وفائي، رئيسا لمباحث الأموال العامة، والرائد محمد بكر، رئيسا لمباحث مركز ملوي، والرائد الحسيني جابر، رئيسا لمباحث مركز مغاغة.

وأبقت الحركة على المقدم محمد منير، رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد مصطفى عبد الحكيم، رئيسا لمباحث قسم ملوي، والرائد محمد عليوه، رئسيا لمباحث سمالوط شرق، والرائد محمد صلاح، رئيسا لمباحث مركز العدوة، والرائد الحسيني الشاروني، رئيسا لمباحث سمالوط غرب، والرائد عبدالوهاب أبو طالب، رئيسا لمباحث مركز أبو قرقاص، والرائد يحيى شاهين، رئيسا لمباحث مركز بني مزار، والرائد مصطفي عمر، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، والرائد محمد سامي رئيسا لمباحث مطاي.

حركة تنقلات الشرطة في كفر الشيخ

وشملت حركة تنقلات الشرطة في كفر الشيخ الإبقاء علي العميدان أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول.

وشملت الحركة نقل الرائد محمد قطاطو، من فرقة شرطة دسوق إلى رئاسة مباحث مركز الرياض، ونقل الرائد سعد اللبيشي، من رئاسة مباحث البرلس إلى رئاسة مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ونقل المقدم طارق السكران، من فرع البحث الجنائي لرئيس مباحث مركز بيلا.

وتضمنت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، تغييرا في بعض رؤساء المباحث، حيث جرى نقل الرائد محمد قطاطو، من فرقة شرطة دسوق إلى رئاسة مباحث مركز الرياض، ونقل الرائد سعد اللبيشي، من رئاسة مباحث البرلس إلى رئاسة مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ونقل المقدم طارق السكران، من فرع البحث الجنائي لرئيس مباحث مركز بيلا، والمقدم محمد عبدالعزيز، من رئاسة مباحث سيدي سالم، إلى رئاسة مباحث مركز كفر الشيخ، وتعيين الرائد محمد أبو شعيشع، رئيسا لمباحث مركز شرطة الحامول، ونقل الرائد أحمد الحجار، من طنطا إلى رئاسة مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، والرائد أحمد عبدالشافي، من المحلة إلى رئاسة مباحث قسم أول كفر الشيخ.

كما شملت نقل الرائد عمرو عوض إلى دسوق، كما شملت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، نقل الرائد عمرو عوض، من رئاسة مباحث مركز كفر الشيخ، إلى رئاسة مباحث قسم دسوق، والرائد عمرو فتح الله، من مباحث قسم دسوق إلى رئاسة مباحث مركز شرطة بلطيم، وتعيين الرائد أحمد عبدالباعث الفقي، رئيسا لمباحث مركز شرطة قلين، خلفا للرائد علاء سكران الذي جرى نقله ضمن الحركة العامة لمحافظة البحر الأحمر، فيما جرى تكليف الرائد مصطفى منيسي، رئيسا لإدارة المعلومات، وتكليف الرائد أحمد عادل قطاطو، وكيلا لمباحث المرور.

حركة تنقلات الشرطة في بني سويف

وشهدت حركة تنقلات الشرطة في بني سويف، ضمت تعيين الرائد محمود فؤاد، رئيسًا لمباحث بندر بني سويف، والرائد محمد محروس، رئيسًا لمباحث الواسطى، والرائد شريف جمال، رئيسًا لمباحث الفشن.

كما شملت الحركة تعيين العميد أيمن جاب الله، مأمورًا لمركز شرطة الفشن، والعميد مازن سعيد، مأمورًا لمركز شرطة ببا، والعميد محمود مهني، مأمورا لمركز شرطة ناصر.

وشملت الحركة تعيين المقدم أحمد عبدالعظيم، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الآداب، والمقدم أحمد فضل، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الأموال العامة.

كما شملت الحركة المقدم أحمد حسين، رئيسًا لمباحث المخدرات، والمقدم يحيي صفوت، رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم مصطفى أبو طالب، مفتش مباحث بندر بني سويف، والمقدم أحمد شحاتة، مفتش مباحث ناصر، والمقدم مصطفي أبو عقرب، مفتش مباحث إهناسيا، والمقدم عبدالمنعم الحميلي، مفتش لمباحث ببا، والمقدم أحمد أبو المجد، رئيسًا لمباحث تأمين الطرق.

كما تم تجديد الثقة في الرائد حسام الريدي، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، والرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، والرائد أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز بني سويف، والرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث بني سويف الجديدة بشرق النيل.

حركة تنقلات الشرطة في أسيوط

وشملت حركة تنقلات الشرطة في أسيوط تولي المقدم أحمد النجار رئيسا لمباحث ساحل سليم، والمقدم أحمد صلاح عبدالستار رئيسا لمباحث البداري، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيسا لمباحث مركز أسيوط، والمقدم محمد عطية رئيسا لمباحث ديروط.

كما شملت الحركة استمرار العقيد محمد الأمير رئيسًا لقسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، واستمرار العقيد أحمد سليم رئيسا لفرع الشرق، واستمرار العقيد تامر رضا رئيسا لفرع بحث الجنوب، واستمرار المقدم أحمد حربي وكيلا للفرع، والعقيد أحمد الإدريسي رئيسا لمباحث المرور.

كما شملت الحركة استمرار الرائد أحمد عاصم رئيسا لمباحث قسم شرطة أبو تيج، واستمرار المقدم محمد جمال ناصر رئيسا لمباحث القوصية، واستمرار المقدم محمد شريت لمباحث منفلوط، واستمرار المقدم أحمد خشبة رئيسا لمباحث أسيوط الجديدة، واستمرار المقدم علي جلال رئيسا لمباحث الغنايم، واستمرار المقدم عمر الشافعي رئيسا لمباحث صدفا، والرائد محمد أبو دومة معاون مباحث أول قسم ثان.

حركة تنقلات الشرطة في الدقهلية

وفي الدقهلية اعتمد اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، حركة تنقلات الشرطة في الدقهلية شملت تولي العميد علي خضر، وكيل إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد رفعت، رئيس قسم التحريات، والمقدم حسن حماد، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم عصام القشلان، وكيل قسم التحريات، والعقيد هيثم الكروري، رئيسا لقسم جرائم الأموال العامة.

كما شملت تعيين المقدم محمد فوزي، وكيلا لقسم جرائم الأموال العامة، والعقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب.

كما شملت تعيين العقيد هشام الهلالي، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، والعقيد هاني أبوليلة، رئيسا لمباحث التموين، والرائد أحمد عوض، وكيلا لمباحث التموين، والرائد مصطفى موافي، رئيسا لقسم المساعدات الفنية، والرائد عمار الجداوي، وكيلا لقسم المساعدات الفنية.

وتضمنت الحركة العقيد هيثم منصور، رئيسا لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والعقيد حسن قاسم، رئيسا لفرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والعقيد محمد الحسيني، رئيسا لفرع شرق الدقهلية، والعقيد خالد القاضي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية.

وشملت الحركة أيضا العقيد أحمد فريد، مفتشا لمباحث قسمي أول وثاني المنصورة، والعقيد محمد منير العدل، مفتشا لمباحث مركز المنصورة ومحلة دمنة، والمقدم محمود اللوزي، رئيسا لمباحث مرور الدقهلية، والنقيب سعد محمد سعد عبدالله، وكيلا لمباحث المرور، والنقيب محمد أبو النجا، معاونا لمباحث المرور.

وجرى الإبقاء على المقدم أحمد مروان شبانة، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد حمدي الطنبولي، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا، والرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد أحمد طلعات، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد يوسف صبري، رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس.

وشملت حركة رؤساء وحدات المباحث: الرائد عبدالحميد الشورى، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، الرائد أحمد زين، رئيسا لمباحث الجمالية، الرائد أحمد العزب، رئيسا لمباحث منية النصر، الرائد أحمد شومان، رئيسا لمباحث الستاموني، الرائد محمد البنا، رئيسا لمباحث مركز شرطة دكرنس، الرائد محمد الشربيني، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، الرائد على فتحي السعيد، رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، الرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا، الرائد أحمد الشورى، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، الرائد رامي أبو شتيه، رئيسا لمباحث مركز ميت غمر، والرائد نصر الدين نجم، رئيسا لمباحث السنبلاوين.

حركة تنقلات الشرطة في البحيرة

وفي محافظة البحيرة شملت حركة تنقلات الشرطة تعيين العميد محمد فؤاد الديب، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار ورشيد وإدكو، والعميد محمد حسن جبريل، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة.

وشملت الحركة، تعيين العميد محمد فؤاد الديب، رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار ورشيد وإدكو، والعميد محمد حسن جبريل، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، والعقيد حازم خيري عبادة، وكيلا لفرع البحث بكفر الدوار، والعقيد حازم الشيخ، رئيسا لفرع البحث الجنائي بغرب النوبارية، والعقيد حسام عبده، مفتشا لفرع البحث الجنائي بإيتاي البارود، والمقدم أحمد الشرقاوي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بأبو حمص وحوش عيسي، والعقيد محمد فرحات، مأمورا لمركز شرطة أبو حمص، والعميد أحمد رشوان، مأمورا لمركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد زايد، رئيسا لمباحث المخدرات بقطاع بدر، والعقيد أشرف خليف، مأمورا لبندر دمنهور، والمقدم أكرم فرحات، نائبًا لمأمور بندر بدمنهور.

كما شملت الحركة تعيين: الرائد محمود يونس، رئيسًا لمباحث مركز الدلنجات، والرائد محمد الديب، رئيسًا لمباحث مركز حوش عيسى، والرائد أحمد حمدي، رئيسًا لمباحث كوم حمادة، والرائد شوقي شعبان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بدر، والرائد عمر عرفات، وكيًلا لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، والرائد أحمد عبدالعال، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد أحمد أباظة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة رشيد، والرائد علي شاكر، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، والنقيب شريف مبارك، معاون أول لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود.

وجددت الحركة الثقة في كل من المقدم محمود هندي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، المقدم إسلام السعدني، رئيسًا للمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمود قاسي، رئيسًا للمباحث بمركز كفر الدوار، الرائد أحمد المسيري، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، النقيب عمر الحيوي، معاون أول مباحث مركز دمنهور والرائد أحمد حماد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة شراخيت، المقدم محمد رسلان، رئيسًا للمباحث بمركز وادي النطرون، المقدم حمدي حميدة، نائبًا لمأمور مركز شرطة وادي النطرون.