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الجزار: «لا يمكن حد يميز المواطن بسكنه.. الدولة بتقدم جودة حياة»

كتب:

نرمين عفيفي
11:00 ص | السبت 14 أغسطس 2021
وزير الإسكان

وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ منطقة ماسبيرو حينما رغبت الدولة في تطويرها لم تنظر الدولة للمواطنين ومستوى معيشتهم قبل التطوير كيف كان، ولكن الدولة نظرت للمنطقة بعد التطوير كيف ستكون والعمران المحيط به، وبالتالي فإنه عندما جاء وقت تطوير السكن البديل لمنطقة مثلث ماسبيرو تم تطويره بنفس نظام العمران المحيط، «لا يمكن حد يميز المواطن المصري بسكنه، والدولة بتقدم مستوى جودة حياة».

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لما طورنا منطقة المدابغ بمنطقة مجرى العيون، والإسكان الذي يتم بها يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، والعمل ينظر للمحتوى العمراني المقدم ولا ينظر للمستوى الاقتصادي».

واستعرض «الجزار» الإسكان الحكومي الذي كان يقدم قبل 2014، ونماذج الإسكان الاجتماعي التي تقدم الآن، وكذلك الإسكان المتوسط والمتميز، قبل 2014 والفترة الحالية، مشددا على أن تحسين المسكن يرتبط بالتشطيبات، فهناك جودة وتنوع واختيار من قبل المواطن.

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