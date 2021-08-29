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محمود مسلم

درجات الحرارة اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر

كتب:

الوطن
01:13 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 أغسطس الحالي، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء خلال فترة الليل، وتتكون في الصباح شبورة مائية خفيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

أبو رماد 41 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

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