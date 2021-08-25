تقرير أمريكي: درجات الحرارة ستتضاعف والشرق الأوسط لن يكون صالحا للحياة

حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن منطقة الشرق الأوسط التي تحولت إلى علبة مشتعلة بسبب درجات الحرارة ولن تكون صالحة للعيش في السنوات المقبلة وستتضاعف السخونة في الجو طيلة أربعة أشهر في العام بعدما تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الماضية.

وقالت المجلة الأمريكية في تقرير مطول: «وصلت درجة الحرارة في الكويت إلى 53.2 درجة مئوية 127.76 درجة فهرنهايت، وسجلت كل من عمان والإمارات والسعودية أكثر من 50 درجة (122 درجة). وارتفعت درجات الحرارة في العراق إلى 51.5 درجة (124.7 درجة)، وسجلت إيران ما يقرب من 51 درجة (123.8 درجة)».

توقعت المجلة الأمريكية في تقريرها أن درجات الحرارة في الشرق الأوسط ستزيد بمعدل ضعفي المتوسط ​​العالمي وبحلول عام 2050 وستكون أكثر دفئًا بمقدار 4 درجات مئوية مقارنة بـ1.5 درجة التي وصفها العلماء لتكون ملائمة.

تحذير البنك الدولي

وذكر البنك الدولي أن الظروف المناخية القاسية ستصبح روتينية وقد تتعرض المنطقة لأربعة أشهر من أشعة الشمس الحارقة كل عام. ووفقًا لمعهد ماكس بلانك الألماني، قد تصبح العديد من المدن في الشرق الأوسط غير صالحة للسكن فعليًا قبل نهاية القرن الحالي.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو. وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ساحل جنوب تركيا إلى 8 أشخاص، وحرق آلاف الأفدنة من المساحات الخضراء بسبب النيران التي ظلت مشتعلة عدة أيام.

ونشرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة تقريرا مطولا حذرت فيه حكومات الشرق الأوسط والعالم أجمع من أن غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعشرات إن لم يكن لمئات من السنين.