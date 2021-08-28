بدء العمل في 30 مركزاً لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بدء العمل بجميع مراكز اللقاح للمسافرين، وعددهم 30 مركزاً مخصصين لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر للخارج موزعين بأنحاء المحافظة، وقال وكيل وزارة الصحة: «إننا سعينا لزيادة أعداد مكاتب تطعيم المسافرين من مواطني الدقهلية، واختيار أماكن المراكز بحرص، حتى يتمكن كل مواطن من تلقي اللقاح في مدينته، دون الحاجة للسفر، وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً للتكدس والازدحام نظراً للإقبال الشديد على مراكز للتطعيم».

مقابل استخراج شهادة التعطيم 250 جنيهاً للمصريين

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيهاً للمصريين، و25 دولاراً لغير المصريين، لافتاً إلى أن الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز، حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر، داعياً الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

مراكز لقاح كورونا

ومراكز تطعيم المسافرين الدقهلية، هي: مكتب صحة اول المنصورة - مكتب صحة ثاني المنصورة - وحدة طب أسرة قولنجيل - مركز طب أسرة ميت مزاح - مركز طب أسرة شبرا بدين - مركز طب كوم الدربي - مكتب صحة ميت غمر - مركز طب أسرة كوم النور - مركز طب أسرة ميت محسن - مكتب صحة اجا - مركز طب أسرة صهرجت الصغرى - مركز طب أسرة سنجيد - مركز طب أسرة شبراويش - مكتب صحة الجمالية - مكتب السنبلاوين - مركز طب أسرة ميت غريطه - مركز طب أسرة برقين - مكتب صحة المطرية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة بلقاس - مركز طب أسرة المعصرة - مكتب صحة جمصه - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة شربين - مركز طب أسرة ميت الكرماء - مركز طب أسرة ديسط - مكتب صحة منية النصر - مركز طب أسرة الكفر الجديد - مركز طب أسرة بهوت - مكتب صحة نبروه.