المستندات وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية 2021.. لا تقبل المتزوجين

كشف عدد من الجامعات الحكومية، عبر مواقعها الرسمية، عن الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالسكن الجامعي لعام 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالسكن الجامعي لعام 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالسكن الجامعي لعام 2021، حيث يرغب العديد من الطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الجديد، التسكين في المدن الجامعية التي توفرها الجامعة للطلاب المغتربين خارج الناطق الجغرافي للمحافظة، التي تتسم بالعديد من المميزات مثل: توفير الوجبات، السعر قليل نظير السكن الخارجي، الأمان، توفير الخدمات المتعددة من الإنترنت والمكتبات.

والأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالسكن هي:

- التقديم يكون على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية.

- سحب الملف من المدينة الجامعية وسداد رسوم الاستمارات المطلوبة.

- سداد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 2021 للطلاب الملتحقين بالفرقة الأولى، بالإضافة إلى سداد طلاب الفرق الدراسية الأخرى مصروفات الدراسية.

- تجهيز (3) صور شخصية.

- تجهيز(3) صورة البطاقة الشخصية.

- تعهد من قبل الطالب أو الطالبة بالالتزام بكافة الإجراءات والقوانين التي تسير داخل المدن الجامعية.

- استخراج «فيش وتشبيه» موجه للمدينة الجامعية التي تود السكن بها.

الشروط الواجب توافرها في الطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية

وحول الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية فهي:

- ألا يكون من سكان المحافظة الموجودة بها الجامعة.

- أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بمراحل البكالوريوس والليسانس.

- ألا يكون حُكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية.

- ألا يكون وقع على الطالب المتقدم للإقامة بالمدينة، عقوبة تأديبية أخرى بأحد المدن الجامعية بالجامعات الأخرى.

- ألا يكون تم رفضه وإنهاء إقامته بالمدن لعدم سداد الرسوم.

- ألا يكون متزوجًا.

- ألا يكون حُكم عليه بعقوبات تأديبية أو حرم من الإقامة بالمدن.