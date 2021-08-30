«العركي» في قنا.. بلد الآلف حافظ للقرآن تقدم 29 طالبا لكليات القمة

سيطرت حالة من البهجة على أهالي قرية «العركي»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بعد التحاق عدد كبير من أبنائها من طلاب الثانوية العامة كلية الطب وكلية الهندسة.

وقال أحمد البدي، أحد أبناء القرية إنها تضم عددا من النجوع، مشهود لها بالعلم وحفظ أبنائها للقرآن فهم يضربون بهم المثل في العلم، وملقبة ببلد الألف حافظ للقرآن.

وقال سيد تمساح، نائب رئيس مدينة فرشوط، إنه تم التحاق 29 طالبا من مدرسة فصول العركي الثانوية، بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة.

مدرسة القرية أفرزت جيل قادر على الالتحاق بكليات الطب والصيدلة والهندسة

وتابع «تمساح»: «بصفتي رئيس سابق لقرية العركي، لمست في ادارة المدرسة الهمة والنشاط والاجتهاد، يجعلهم جديرون بتدريس الطلاب، واخراج جيل قادر على الالتحاق بكليات الطب والصيدلة والهندسة».

وقال علي عدلي، وكيل مدرسة العركي الثانوية، إن المدرسة استطاعت الحاق 24 طالبا بكليات الطب البشري والأسنان والبيطري والعلاج الطبيعي، وطالب بكلية الصيدلة، و5 طلاب بكلية الهندسة.

احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين

وأشار إلى أن ادارة المدرسة بقيادة محمد علي دياب، مدير المدرسة، تبذل كل غال ونفيس، من أجل تعليم الطلاب واعدادهم للمرحلة الجامعية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل احتفالية كبرى لتكريم كل هؤلاء الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العملي، أعلن صباح اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بتنسيق الجامعات 2021.

وكشف «عبدالغفار»، عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب 90.7 والحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 90.2%، والحد الأدنى للقبول في كليات العلاج الطبيعي 88.54%، والحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة ٨٠.53%، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 80%، ومازالت توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة.