للطلاب الجدد والقدامى.. 8 خطوات للالتحاق بالمدن الجامعية بالفيوم

يمكن للطلاب الجدد الذين تم التحاقهم عن طريق مكتب التنسيق الراغبين في سكن المدينة الجامعية بجامعة المنوفية، البدء في التقديم بطلبات السكن بداية من يوم 10 سبتمبر 2021 ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر 2021، أما الطلاب القدامى فينتهي التقديم يوم 31 أغسطس الجاري.

خطوات حجز المدينة الجامعية بجامعة الفيوم

يمكن لطلاب جامعة المنوفية الالتحاق بالمدن الجامعية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع المدن الجامعية بجامعة المنوفية (للتسجيل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية)

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به في استمارة التقديم الموجودة على الموقع

- يقوم الطالب بطبع جميع النماذج الآتية من على موقع المدن الجامعية:

1- بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية

2- اعتماد قيد الطلاب

3- إقرار الضامن

4- إقرار عدم الزواج

5- تعهد الطالب وولى الأمر

6- كشف طبي شامل

- يقوم الطالب باستيفاء النماذج الموضحة بعالية من توقيع المختصين واعتماد رئيس المصلحة والأختام المطلوبة بتلك النماذج الموضحة بعالية مع تقديم المستندات التالية:

1- إيصال (كهرباء او مياه او غاز) حديث باسم والد الطالب

2 - صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين

3- أصل وصوره البطاقة الشخصية للطالب (لا يتم قبول الطالب بالمدن إلا بعد مرور عام كامل على العنوان الموثق بالبطاقة)

4- أصل وصورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

5- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب.

6- صورة شهادة الثانوية العامة وصورة شهادة الميلاد (قدامى - مستجدين)

- في حالة تزوير الطالب في المستندات المقدمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

- عقب ظهور نتيجة قبول الطالب من خلال الموقع الالكتروني للمدن الجامعية يقوم الطالب بالحضور لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين.

- طلاب كليات شبين الكوم - طالبات تربية نوعية اشمون (مبنى الإدارة العامة للمدن الجامعية بشبين الكوم)

- طلاب كلية الهندسة الالكترونية بمنوف (مدينة الطلبة منوف)

- طلب مظروف الالتحاق من المختص + الطوابع

- وضع تلك النماذج التي تم استيفائها في المظروف والأختام واضحة عليها.

- تقديم المظروف إلى الموظف المختص.

تنبهات علي الطلاب

ونبهت الجامعة علي الطلاب أن جميع الطوابع الخاصة باستمارات التقدم للمدن الجامعية متوفرة بالإدارة العامة للمدن الجامعية فقط ولا تعتمد أي طوابع غيرها، ونبهت لن يتم الالتفات إلى الأوراق المقدمة إلا بعد القبول بالمدن الجامعية عبر الموقع الالكتروني

ويمكن للطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» وكذلك التعرف على تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية الخاص بالمدن الجامعية بكل جامعة من الجامعات.