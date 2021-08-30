طب الأسنان جامعة المنصورة.. الأعلى في التنسيق على الإطلاق

قفزات متتالية وثابتة ونجاح مستمر جعل كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة من أولي الكليات تميزا على مستوى الجمهورية، والأعلى في تنسيق الجامعات الحكومية لعام 2021 في تنسيق المرحلة الأولي، حيث تساوت مع طب عين شمس وطب المنوفية في الدرجات بمجموع 378 درجة، وتقدمت الكثير من كليات الطب من الطب مثل «طب فاقوس، بها، حلوان، جنوب الوادي، حلوان، سوهاج، والفيوم، السويس، أسيوط، بني سويف، المنيا، أسوان».

وشهدت كلية طب الأسنان جامعة المنصورة في السنوات الأخيرة تطورا كبير وأصبح لها مبني خاص بها داخل حرم جامعة بالمنصورة بالإضافة إلي المبني القديم، علاوة تميز أعضاء هيئة التدريس بها.

تاريخ طب أسنان جامعة المنصورة

وبدأت الدراسة في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة عام 1977 وتخرجت أول دفعة منها عام 1982، وشهدت من بعدها تطوير كل عام عن العام الذي سبقه، وفى الفترة 2012-2016 تم إحلال وتجديد عيادات الجراحة والإستعاضة وطب الفم والعلاج التحفظي والتقويم وطب أسنان الأطفال وقسم الأشعة ودورات المياه وإنشاء عيادتين جديدتين للدراسات العليا والوافدين بمبنى الكلية القديم، كذلك يستمر التطوير عام بعد عام.

وتستهدف كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة أن تصبح واحدة من الكليات المتميزة والمنافسة إقليميا علميا وعمليا وأن تتبوأ الريادة في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع كما أنها لم تتوقف عن التفوق المحلي بل أنها سعت للتطوير العلمي فأنشأت برنامج «مانشستر لطب الأسنان»، بنظام الساعات المعتمدة، وهو واحد من أهم البرامج في طب الأسنان الموجودة في مصر.

أقسام كلية طب أسنان المنصورة

يوجد في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 11 قسما وهي:

قسم المواد الحيوية

قسم العلاج التحفظى

قسم علاج الجذور

قسم الإستعاضة السنية المثبتة

قسم الإستعاضة الصناعية

قسم بيولوجيا الفم

قسم باثولوجيا الفم

قسم تقويم الأسنان

قسم جراحة الفم

طب أسنان الأطفال وصحة الفم

قسم طب الفم و أمراض اللثة وطرق التشخيص والأشعة

الأنظمة الإلكترونية

تعتمد كلية طب الأسنان جامعة المنصورة علي 12 نظاما إلكترونيا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهم:

نظام الفارابى لإدارة جودة التعليم والتعلم

نظام البيانات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس

نظام المستقبل لإدارة المكتبات

نظام إدارة المقررات (moodle)

نظام الفاروق للحضور والإنصراف

نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الخريجين

نظام ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا

نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب

نظام ابن الهيثم لإدارة الجداول الدراسية

النظام الإلكتروني للامتحانات

نظام التصحيح الإلكتروني

نظم الإدارة الإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة

وتوجد في الكلية العديد من الوحدات وهي:

وحدة التعليم الإلكتروني

وحدة ضمان الجودة والاعتماد

وحدة التعليم الطبي المستمر

وحدة تطوير الأداء الجامعي

وحدة العلاج بأجر