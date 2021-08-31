إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين على طريق «دمياط - المنصورة» الشرقي

أصيب 14 شخصاً بإصابات متفرقة نتيجة حادث تصادم، قبل قليل، بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق «دمياط - المنصورة» الشرقي، أمام قرية «بساط كرم الدين»، بدائرة مركز شربين، في محافظة الدقهلية، تم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا بمحافظة دمياط، وتم التصريح بخروج معظمهم، بينما تم تحول 3 حالات إلى مستشفى كفر سعد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق دمياط في الدقهلية

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «دمياط - المنصورة» الشرقي، أمام قرية «بساط كرم الدين» دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من سيارة أجرة ميكروباص، باتجاه دمياط، وسيارة ملاكي، بالاتجاه المقابل إلى مدينة المنصورة.

إصابة 14 شخصاً ونقلهم لمستشفى الزرقا المركزي

وبالفحص تبين أنه تم نقل عدد 14 مصاباً إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة بدمياط، بالتنسيق مع أمن دمياط، تلقى عدد 11 مصاباً منهم العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج، وتحويل عدد 3 مصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي، كما تم التحفظ على المركبتين المتسببتين في الحادث، تحت تصرف النيابة العامة، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.