إصابات خطيرة لطفلة صدمتها سيارة حال عبورها الطريق في الدقهلية

أصيبت طفلة في محافظة الدقهلية، بجروح متهتكة بالقدم اليمنى والوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين أن الطفلة تعرضت لحادث طريق حال عبورها الطريق أمام قرية «الروضة» مركز السنبلاوين محل إقامتها، حيث اصطدمت بها سيارة نقل «بيك أب»، مما تسبب في إحداث إصاباتها، وجرى نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

ورود بلاغ بوصول طفلة مصابة بإصابات خطيرة لمستشفى السنبلاوين

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول لطفلة ساندي محمد نبيل عبد المعبود، عمر 6 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية «الروضة» دائرة المركز مصابة بجروح متهتكة بالقدم اليمنى والوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء حادث طريق.

والدة الطفلة وجدها يتهمون سائق سيارة بإصابتها

انتقل ضباط مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى، والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة هدير باسم مصطفى عبد الغنى، 25 سنة ربة منزل، وجدها لوالدتها المدعو باسم مصطفى عبد الغنى متولى، 52 سنة كهربائي سيارات، ويقيمان بذات القرية، قررا في محضر الشرطة، بأنه حال عبور الطفلة الطريق أمام القرية محل إقامتها اصطدمت بها السيارة رقم «د د ب 4389 نقل بيك أب»، قيادة المدعو خليل حمادة م م ع، 23 سنة سائق، ومقيم بقرية «شبرا البهو»، دائرة مركز أجا ويحمل رخصتي القيادة والتسيير ساريتين، مما أدى إلى حدوث إصابتها واتهما قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم17441 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة.