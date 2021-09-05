رئيس الوزراء: إطلاق أكبر قافلة لـ«أبواب الخير» بتكلفة 650 مليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ صندوق «تحيا مصر» قدم نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لرعاية الأسر المستحقة في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم الآن، حيث أزمة كورونا، وما فرضته على العالم من تكافل وتضافر للجهود، حيث أسهمت هذه الشراكات وساعدت مليون أسرة مستحقة يعيشون في جميع قرى ونجوع الجمهورية.

«تحيا مصر» قدم نموذجًا يحتذى به في التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّه بعد كل ما تحقق خلال السنوات الماضية، اليوم نحن أمام إطلالة جديدة للعمل الخيري تدشنها هذه الاحتفالية، متابعًا أنَّها أبواب نفتحها معًا لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لتصل محتوياتها لـ5 ملايين مواطن مستحق بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون جنيه، بالتعاون بين صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، إضافة لـ18 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.