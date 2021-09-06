شوقي: شاشات في فصول 4 ابتدائي.. و«بلاش دروس وكتب خارجية للثانوية»

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنها ستبدأ بأسبوع أو 10 أيام لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على المذاكرة وتحضير الدروس: «هانفهمهم إزاي يذاكروا والتطبيق والتحليل، وعاوزين نحررهم من فكرة إن الكتاب هو المصدر الوحيد للتحليل، عاوزين نحررهم من فكرة السؤال جاي منين، لأننا مش بنحفظ سؤال وإجابته».

امتحانات تجريبية أكثر قوة للطلاب الثانوية

وأوضح: «العام الدراسي المقبل سيشهد وجود امتحانات أكثر قوة للطلاب في المدارس، فالمرحلة الثانوية أصبحت تقيس مهارات الفهم والتحليل، وأنصح الطلاب بالابتعاد عن الدروس والكتب الخارجية التي لا صاحب لها لأنها لن تفيد في شيء، والدولة وفرت مجانا جميع ما يحتاجه الطلاب من مصادر».

وأكد شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البدائل التعليمية المختلفة التي تقدمها الوزارة للطلاب ستزداد، رغم أن الدولة المصرية قررت انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل وحضور الطلاب إلى المدارس بانتظام، وجرى إضافة قناة ثالثة تستهدف المعلمين وأولياء الامور في السنوات من «كي جي 1» وحتى الصف الرابع الابتدائي، لتدريب المعلمين والمشاركة مع أولياء الأمور في كل ما يحدث في النظام الجديد.

نتفق مع شركة دولية لإطلاق فيديوهات شرح للمعلمين عن النظام الجديد

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «نضيف محتوى جديدا بشكل يومي إلى المنصات الإلكتروني وستعمل بقوة أعلى، وسنضع في كل فصول الصف الرابع الابتدائي شاشات لتعليمهم بطرق حديثة متناسبة مع النظام الجديد، ورغم الحضور فإن الجزء الرقمي مكملا لما يحدث في الفصل، ولدينا مكتبة موجودة على منصة يوتيوب بدروس الصف الابتدائي وحتى الثانوية العامة».

وواصل: «كنا نتفق مع شركة دولية تبني معنا المناهج الجديدة على توفير فيديوهات شرح للمعلمين للحصول على أفضل ناتج من الكتب الجديدة، لذلك فإننا نعمل على توفير أجهزة للمعلمين وشاشات للتلاميذ في الفصول».