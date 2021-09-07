«التعليم»: تعليمات مشددة لجميع المدارس قبل بداية الدراسة 2021.. «الحضور إلزاميًا»

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالتنسيق مع جميع مديريات التعليم في محافظات الجمهورية، مؤكدة أن العام الدراسي سيشهد حضورا نظاميا كاملا ويفعل الحضور والغياب للطلاب، وأنه لن يسمح لأي معلم معلم لم يحصل على لقاح كورونا بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، لافته إلى الانتهاء من إعداد مناهج تعليمية مميزة تواكب خطة تطوير المنظومة التعليمية.

إلغاء الندب لديوان المديريات والإدارات التعليمية

وبدأت مديريات التعليم في الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، من خلال التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، بالتشديد على ضرورة وقف الندب أو النقل لديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية، والعمل على استثمار جميع فراغات المدارس لصالح العملية التعليمية لتقليل الكثافات أثناء التدريس.

استغلال جميع الفراغات الموجودة في المدارس لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول

وأكدت المديريات بحسب ما رصدته «الوطن» من المستندات الرسمية، ضرورة مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس لجميع المواد الدراسية والأنشطة التربوية والأخصائيين في سد العجز والإشراف على اليوم الدراسي بجميع المدارس، وتكليف مشرفي النشاط وفني التشغيل في حال الاحتياج لهم بفترات الأنشطة التربوية.

توزيع الحصص المدرسية على المعلمين وفق النصاب لسد العجر

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على جميع الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس تفريغ القيادة الأولى فقط من الجدول المدرسي وتوزع الحصص على جميع هيئة التدريس وفق النصاب لسد العجز، مع الالتزام بالكتاب الدوري رقم 17 بشأن سد العجز بالعمل بأي مرحلة من مراحل التعليم، وعودة جميع الموجهين الفنيين المنتهية فترة عملهم بالتوجيه الفني أو من لم يتم التجديد لهم لسد العجز في هيئة التدريس.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من جهودها لتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، موضحا أن التطعيم شرط أساسي لانتظام العملية التعليمية في المدارس، لافتا إلى أنه تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا في جميع المدارس.