صحة النواب تحذر أولياء الأمور من الموجة الرابعة لكورونا قبل الدراسة

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة انتشار فيروس كورونا فى الموجة الرابعة، قائلا: «الانتشار سيتسبب فى إصابة جميع أفراد الأسرة بالكامل وفى مقدمتهم الأطفال، نظرا لأن مناعتهم هذه المرة ستكون أضعف من المرات السابقة».

زيادة نسب الإصابة بين الأطفال

وأشار الدكتور أشرف حاتم، فى تصريحات لـ «الوطن» إلى أن ظهور متحور دلتا في مصر بحسب تصريحات وزيرة الصحة، يتطلب التعامل بحذر، لاسيما أن هذا المتحور يصيب الأطفال بشكل سريع، والجهاز المناعي للأطفال يتأثر بشكل أسرع بكثير من الجهاز المناعي للكبار، موضحا أنه بالرغم من أن نسب الإصابة بين الأطفال فى الموجات الثلاث الأولى كانت ضعيفة، الإ أن الموجة الرابعة ستشهد زيادة فى عدد إصابات الأطفال.

انتشار الإصابات فى الموجة الرابعة

وأكد «حاتم» ضرورة حصول الأب والأم على لقاح كورونا، وذلك لتخفيف أعراض الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن امتناع بعض الأشخاص عن الحصول على اللقاحات سيؤدى إلى انتشار حالات الإصابة بين أسر بالكامل، وشدد قائلا: «الموجة الرابعة لفيروس كورونا مش بتهزر وستؤدى إلى إصابة كثير من المواطنين ولابديل عن التطعيم».

الابتعاد عن مأكولات الشارع

وجدد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، تحذيراته بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ناصحا بارتداء الكمامة الطبية وتطهير اليدين الذي يقى الشخص من الإصابة بالفيروس بنسبة 60%، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم تناول المأكولات من الشارع، وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة لتفادى الإصابة بالفيروس.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب من الأمهات الاهتمام بصحة أطفالهن فى الفترة القادمة مع دخول المدارس وبداية فصل الخريف والشتاء، وتدريب الطلاب فى المدارس على ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم اليدين وعدم تبادل الأدوات المكتبية مع زملائهم لتجنب انتقال عدوى الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستتابع الإجراءات الوقائية التى ستتخدها المدارس مع بداية العام الدراسى لتحقيق التباعد الاجتماعى وحماية الأطفال.