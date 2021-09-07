افتتاح المؤتمر العلمي الأول لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحاسبات والمعلومات، بعنوان «الاتجاهات الحديثة في علوم الحاسب ونظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها»، بحضور الدكتور حاتم محمد السيد أحمد، القائم بعمل عميد الكلية.

توأمة كليتي الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

استهل «مبارك» كلمته الافتتاحية بتهنئة الدكتور حاتم محمد على قيامه بعمل عميد الكلية، وللدكتور عربي كشك لتعيينه نائبا لرئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وللدكتور أسامه عبد الرؤوف، وكيل الكلية، لتوليه القيام بعمل عميد الذكاء الاصطناعي، معربا عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات التي تعد من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، وما تضمه من تخصصات هامة ومميزة، وتمثل مع كليتي الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي توأمة وحلقة متواصلة في تخصصات وتطبيقات الحاسب الآلي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، متمنيا التوفيق لفعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات هامة قابلة للتطبيق وتحقيق الاستفادة الكاملة من جلسات المؤتمر وتوحيد العلاقات الثقافية بين كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات مصر.

قبول 27 بحث علمي للمؤتمر العلمي الأول لكلية الحاسبات

وقدم الدكتور حاتم محمد، الشكر لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة، على دعمهم الدائم والمستمر، ولجميع من ساهم في إعداد وتنظيم المؤتمر بهذا الشكل المشرف، حيث يعد هذا المؤتمر الأول للكلية منذ نشأتها، وتم التحضير لهذا المؤتمر من عام مضى بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، حيث تقدم للمؤتمر 40 بحثا تم قبول 27 منهم وفقا لمعايير علمية محكمة، وسيتم نشرها على بنك المعرفة لتكون متاحة للباحثين وسيتم اختيار بعض الأبحاث المميزة لتنشر في مجلة الكلية وهي مجلة محكمة دوليا.

رئيس «تكنولوجيا المعلومات»: المؤتمر يهدف لتشجيع البحث العلمي

وأضاف الدكتور خالد محمد أمين، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية ورئيس النشر العلمي بالمؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتوعية شباب الباحثين بخطة البحث العلمي بالكلية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للمؤتمر جامعة المنوفية بالاشتراك مع بنك المعرفة، موضحا أن بنك المعرفة قام بإهداء المؤتمر موقع على الإنترنت لإدارة أعمال المؤتمر لاستلام ورفض الأبحاث.

حضر الافتتاح أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة مدني، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة عميد كلية الآداب، والدكتور أيمن عميرة، عميد الهندسة الإلكترونية، والدكتور محي هدهود، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عربي كشك، عميد الكلية السابق، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، وجلال عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، قدم عميد الكلية درع المؤتمر للدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عربي كشك، العميد السابق للكلية، والدكتور أبو العلا العطيفي، وأكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة.