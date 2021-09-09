مقتل شخصين واحتراق 4 منازل في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

شهد «النجع البحري»، بقرية «المنصورية»، التابعة لمركز دراو، شمال محافظة أسوان، مشاجرة بالأسلحة النارية وأنابيب البوتاجاز بين عائلتين، مساء اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل شخصين، واشتعال النيران في 4 منازل.

كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بالقرية

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى محل المشاجرة، وتمكنت من الفصل بين الطرفين، وفرضت طوقاً أمنياً في محيط القرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، كما تم إلقاء القبض على عدد من الأفراد من طرفي المشاجرة.

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة والنزاع حول ملكية قطعة أرض، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة أسفرت عن احتراق 4 منازل، ومصرع شخصين، فضلاً عن سقوط عدد غير قليل من المصابين.

قتيلان و5 مصابين.. والنيابة تبدأ التحقيق

وحصلت «الوطن» على اسمي القتيلين اللذين سقطا في المشاجرة بين عائلتين في «النجع البحري»، بقرية المنصورية، وهما «رجب أحمد حسن»، 26 سنة، و«ناصر أحمد حسن»، 30 سنة، بالإضافة إلى إصابة «زين محمد»، 20 سنة، و4 أشخاص آخرين، بينهم ربة منزل.

تم نقل المصابين للمستشفى، والتحفظ على جثتي القتيلين تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.