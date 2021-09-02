تعليم الأقصر: معظم العاملين بالمدارس تلقوا لقاح كورونا

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استمرار تلقى اللقاح من قبل العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، سواء في مدارس رياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية أو حتى الإعدادية أو المرحلة الثانوية، وتستمر مديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر هذه الأيام في تطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية المختلفة، سواء كان داخل المدارس أو حتى العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر بلقاح فيروس كورونا، فضلًا عن تطعيم العاملين بديوان عام محافظة الأقصر، والعاملين بالوحدات المحلية.

وأضاف وكيل التربية والتعليم بالأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظة الأقصر كانت من أولى المحافظات التي قامت بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، والغالبية من العاملين التربية والتعليم قد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية وجاري الحصول على اللقاح لباقى العاملين عقب تحديد مواعيد لهم.

5 مراكز طبية ثابتة في الأقصر لـ التطعيم

وتتضمن محافظة الأقصر عدد 5 مراكز ثابتة لتلقي لقاح فيروس كورونا منها مستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، ومستشفى الحميات بمدينة الأقصر، ويتم التطيعم خلال تلك المراكز عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتكون الأولية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك العاملين في المجال الطبي بشكل عام.

ويأتي ذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في مؤسسات الدولة بالكامل بلقاح فيروس كورونا، على أن يتم التطعيم من خلال مديريات الصحة بالمحافظة لجميع الإدارات والمديريات التابعة للمحافظة، من خلال فرق طبية متنقلة تابعة لمديرية الصحة والسكان.