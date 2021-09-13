قافلة «أبواب الخير».. توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بالدقهلية

أعلن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية عن مشاركته في المبادرة الرئاسية «قافلة أبواب الخير»، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، ووزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعايا ودعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج.

قرى الدقهلية المستفيدة من المبادرة

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، أن خطة التوزيع شملت قرى: « شبراهور، وطنبول، وبرهمتوش، وكفر طنبول القديم ، وكفر غنام، وكفر الحاج عزب، وكفر عزام، وطماى الزهايره، والبلامون مركز السنبلاوين».

كما شملت قرى مركز ميت غمر «كفر الجوهري، ودنديط، والحاكمية، والدبونية، وميت العز، وكفر المحمدية، والرحمانية، وبكفر على بدره، وكفر الوزير، وبكفر المقدام ، وكوم النور، وشالوش، و كفر على عبدالله ، وقرية الغرافة مركز أجا، وقرى برمبال القديمة والدراكسه والجنينة مركز منية النصر، والعصافرة بالمطرية، وقرى ميت محمود وميت جراح وميت لوزة مركز المنصورة ، وقرى الجزاير وعثمان بن عفان والدرافيل ومنشأه شومان مركز بلقاس، وقريتي السمارة والميهى مركز تمي الامديد» .

القافلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

وأوضح «شعبان»، أن القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمساهمات صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الكرتونة الواحدة تضم «4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة شاي»، لافتًا أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.