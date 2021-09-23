أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021، موضحة أن التنسيق يجرى بشكل إلكتروني لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين المقبل 27 سبتمبر الجاري، لافته إلى أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع معامل التنسيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم جميع المعامل.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية مجموعة من المعلومات المهمة بشأن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021 بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي في بيان لها:

- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري المدون باستمارة النجاح.

- تفتح معامل التنسيق اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة والنسبة المعلنة لكل شهادة 3 - 5 سنوات.

- يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

كيفية التعرف على نتيجة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021

- عند إعلان نتيجة القبول يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية «التجارية - الصناعية – الزراعية – السياحة» نظام (3- 5) سنوات.

- بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية «الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية – التمريض» يقوم الطالب بإدخال رقم الكود ويطبع بطاقة الترشيح ويتوجه بها إلي الكلية أو المعهد ومعه أصل الأوراق.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021 إلكترونيا

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن التنسيق الإلكتروني يتيح التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى، يسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، ويضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث يحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.

الحد الأدنى لتنسيق المعاهد والكليات للدبلومات 2021

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية والصناعية والزراعية ولسياحة والفنادق نظام 3 سنوات 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والزراعية والصناعية والخدمة الاجتماعية 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض 75% فأكثر.