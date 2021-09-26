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جهود أمنية مكثقة لكشف غموض مقتل زوجة شنقا بشقتها في عين شمس

أسرة المجني عليها تتهم الزوج.. والنيابة تحقق

كتب:

خالد فهمي
08:58 ص | الأحد 26 سبتمبر 2021
صورة لجثة - فى المشرحة - ارشيفي

صورة لجثة - فى المشرحة - ارشيفي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربه منزل مشنوقة فى ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتعود بداية الواقعة لتلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد العثور على ربه منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبانتقال رجال الأمن لموقع الحادث تبين العثور على جثة ربه منزل، تدعي «هناء ع. م» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الزوج.

أسرة الضحية تتهم الزوج بقتلها

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مسرح الجريمة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

قتل زوجته ودفنها فى مقابر الصدقة

وفى سياق متصل، خنق تاجر زوجته بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واستعان بصديقه، وقاما بنقل الجثة، وتوجها بها، إلى مقابر الصدقة، وقاما بدفنها، ألا أن التربي شك فى أمرهما، وأبلغ الشرطة، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهمين، واعترف الزوج بالتخلص من زوجته بسبب خلافات بينهما، وأنه قرر التخلص من الجثة، هربا من جريمته، وجرت إحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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