خطوات الاتحاق بالمدارس الحكومية المصرية للعائدين من الخارج

في ظل انتشار فيروس كورونا وقيام بعض الدول بتخفيف العمالة وعودة الكثير من أبناء الجالية المصرية، قد يبحث البعض عن طرق الالتحاق بـ المدارس الحكومية للمصريين العائدين من الخارج لجميع المراحل.

ووفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية «دليل الخدمة العامة»، فإن هناك عددا من الأوراق والإجراءات يجب اتباعها للحصول على مقعد بمدارس التعليم العام الحكومي للمصريين العائدين من الخارج بالتزامن مع قرب العام الدراسي 2022، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

المستندات المطلوبة للالتحاق بمدارس التعليم العام للمصريين العائدين من الخارج

1- الاستمارة الدالة على النجاح.

2- شهادة ميلاد الطالب.

3- جواز سفر.

4- عدد 3 صور حديثة.

5- تعهد من ولي الأمر.

شروط الحصول على خدمة الالتحاق بمدارس التعليم العام للمصريين العائدين من الخارج

لا توجد شروط للحصول على الخدمة المجانية سوى أن يكون طالب الالتحاق بمدارس التعليم العام مطالب في سن التعليم.

إجراءات الالتحاق بمدارس التعليم العام للمصريين العائدين من الخارج

1: التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة في مصر.

2: تقديم المستندات المطلوبة سابقا.

3: ملء نموذج طلب التحاق بمدارس على جميع المراحل.

4: شراء طابع تعليم لصقه على الطلب.

5: شراء طابع تعليم لصالح صندوق المشروعات.

عدد أيام الحضور في المدارس خلال العام الدراسي المقبل

وفي سياق متصل، كشف في وقت سابق، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أيام الحضور في المدارس العام الدراسي المقبل 2021-2022، ستصل لـ 190 يوما.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ 9 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة وأن إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر.