استئصال رحم كامل بالمنظار في مستشفى شربين بالدقهلية

أجرى أطباء مستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، جراحة استئصال رحم كامل بالمنظار لسيدة أربعينية، لأول مرة، كانت تعاني من نزيف متقطع وورم ليفي في عنق الرحم، وبعد تشخيص حالة المريضة تم استئصال الرحم بالكامل، اليوم، في عملية لم تستغرق سوى 45 دقيقة فقط .

«مكي»: نجاح عملية استئصال الرحم بمستشفى شربين

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي مستشفى شربين المركزي، نجح في إجراء عملية استئصال رحم كامل بالمنظار لسيدة أربعينية كانت تعاني من اضطراب وظيفي في الدورة ونزيف متقطع وورم ليفي في عنق الرحم.

إجراء العملية في 45 دقيقة

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء التشخيص بالسونار ثنائي الأبعاد واستئصال الرحم بأكمله بالإضافة للمبيضين وقنوات فالوب وكذا استئصال الورم الليفي وعمل استكشاف للحالب وتمت العملية بنجاح واستغرقت حوالي 45 دقيقة والسيدة بحالة صحية جيدة.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية ضم: «الدكتور عادل فتحي أستاذ جراحه المناظير، والدكتور صلاح رزق استشاري نساء وتوليد، والدكتور أحمد عزت اخصائي نساء وتوليد، والدكتور محمد صلاح طبيب مقيم».

ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا

ومن جهة أخرى، أجرى فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي عملية ولادة قيصرية لمريضة تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية الولادة وإنقاذ الأم والجنين بعد أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ووضع الأم بالعناية المركزة بعد العملية والطفل بقسم الحضانات.