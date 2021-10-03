مأساة طفل مصاب بالصرع المستعصي: «محتاج جهاز بـ370 ألف جنيه»

مأساة حقيقية تعيشها أسرة في محافظة المنوفية، عقب تدهور حالة ابنهم الذي لا يتعدى عمره الـ11عاما، فبدلا من التفكير في توفير المستقبل الآمن له مثل باقي الآباء، أصبح كل همهم الحصول على علاج بعد إصابته بمرض«التشنج العصبي»، إذ أشار الأطباء بإمكانية تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر، ما أعطى الأسرة الأمل في الجديد في تحسن حالة صغيرهم، بعد قضاء أكثر من نصفها عرضة للتجارب الدوائية.

مأساة الطفل في المنوفية:«7 سنين علاج مفيش فايدة »

وقالت والدة الطفل محمد، إن الأسرة ذهبت إلى عشرات الأطباء على مدار الـ7 سنوات، لعلاج ابنها من الصرع المستعصي، فلم يستجيب الطفل لأي علاج لأكثر من أسبوعين فقط، بل عاودت حالته للتدهور من جديد، إذ دخل في تشنجات قوية تستمر لـ5 أيام، مؤكدة أنه جرى عرض الطفل على أحد أطباء جراحة المخ الكبار في القاهرة لإجراء عملية لاستئصال البؤر المستعصية، ولكنه رجح عدم إجراء العملية لعدم القدرة على تحديد هذه البؤر وإمكانية حدوث أعراض جانبيه كبيرة.

والدة الطفل: ابني محتاج جهاز بـ370 ألف جنيه والتأمين الصحي رفض

وأضافت أنه جرى عرض حالة الطفل على التأمين الصحي لتوفير جهاز لتحفيز العصب الحائر، وتم العرض على اللجنة العليا للتأمين الصحي والذي جاء ردهم بالرفض لأن الجهاز غير متواجد في التأمين الصحي، موضحة أن الجهاز يبلغ سعره 370 ألف جنيه، قائلة:«المبلغ كبير وظروفنا على قد الحال ومش معانا، وسيتم عرض الطفل مرة أخرى على التأمين الصحي في مدينة نصر في محاولة أخرى لتوفير هذا الجهاز».

وناشدت الأم بعد انهيارها في البكاء، الدولة مساعدتها في توفير هذا الجهاز لابنها ليعيش حياة طبيعية، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تتركه جالسا في مكان لأكثر من 10 دقائق حتى في دخول الحمام، لأنه يحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة، موضحة أنه في حالة دخوله في نوبات الصرع لا تقبله أي مستشفى في المنوفية، بالإضافة إلى مطالبتها للعلاج في القاهرة.