مصرع 3 وإصابة 2 في تصادم ميكروباص وموتوسيكلين بالأقصر

أسفر حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة أجرة «ميكروباص»، في منطقة «المراسي»، التابعة لمركز البياضية، شرق محافظة الأقصر، قبل قليل، عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور تم نقل المُصابين لمستشفى الأقصر العام سابقاً، مستشفى الكرنك الدولي حالياً، كما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لمتابعة الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

إخطار مدير أمن الأقصر بتصادم موتوسيكلين وميكروباص

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، بوقوع حادث تصادم بين 2 دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، في منطقة «المراسي»، بدائرة مركز البياضية، شرق المحافظة، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى الأقصر العام في حالة خطيرة، بينما تم التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

مستشفى الأقصر العام يستقبل جثث 3 متوفين ومصابين

واستقبل مستشفى الأقصر العام مُصابين بإصابات خطيرة جراء الحادث، يخضعان للعلاج حالياً، بينما استقبلت مشرحة المستشفى ثلاثة أشخاص جثثاً هامدة، توفوا جراء الحادث بمنطقة «البياضية»، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثث، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

إصابة 3 أشخاص في حادث بالعوامية

وشهدت محافظة الأقصر، عصر اليوم الاثنين، وقوع حادث آخر بمنطقة «العوامية»، وسط مدينة الأقصر، نتج عن تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ عامين ونصف العام، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى الأقصر العام لتلقي العلاج اللازم.