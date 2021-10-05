حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يواجه مولود برج الميزان مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالحذر والعمل في صمت والاحتراس من المكائد، ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

قد تجد أنك تميل للتمرد وللابتعاد قليلا عمن تحب أو عن شريك الحياة، لا تظهر تذمرا واصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.