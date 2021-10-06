سمير فرج: السيسي الملازم أول الوحيد الذي منحته «امتياز» في كتيبتي قبل 40 عاما

كشف اللواء دكتور سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق للإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، عن توليه قيادة الكتيبة التي كان يخدم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان ضابطا في القوات المسلحة برتبة ملازم أول، مبررا عدم إفصاحه عن هذا الأمر من قبل حتى لا يُتهم بالتملق.

وأضاف فرج، خلال كلمته في الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور رئيس الجمهورية: «مش هتكلم عن الموضوع ده تاني وأنا عارف إن وسائل الإعلام هتكلمني، ولما رحت الكتيبة كنت الملازم أول عبدالفتاح سعيد السيسي ضابط استطلاع الكتيبة وخدمنا سويا لسنة ونصف، وعندما تركت الكتيبة كتبت التقرير السري، والقوات المسلحة لا تمنح تقدير الامتياز لكل الأفراد، فلو كان عددهم 34 ضابطا فإن 4 أفراد يحصلون على امتياز، وكان الملازم الأول الوحيد الذي حصل على تقرير سري امتياز كان الملازم أول عبدالفتاح السيسي وذلك قبل 40 عاما».