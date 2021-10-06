السيسي: لازم نحافظ على بلدنا بالعمل الشاق والمستمر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الجيل الذي حضر نكسة 1967، «لما حصلت 1967 كان لها تأثير قاسي جدا على كل المصريين، وبقول دلوقتي لينا كمصريين، النهاردة حتى لا يتكرر وحتى نكون منتبهين وواعين دائما لتحدياتنا وحريصين على إننا نكون محافظين على بلدنا ومستعدين دائما للزود عنها والحفاظ على مكانتها وده لا يحدث إلا بالعمل الشاق والمستمر، ويكون سنة حياتنا».

النكسة كان لها تأثير قاسي جدا على كل المصريين

وأضاف خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل»، «كان في جدار آخر ظهر بعد هزيمة 1967 وهو فرق القدرة بينا وبين غيرنا، في الجيش لما بنعمل تقدير موقف بنقول مقارنة القدرات والقوات، وكان الفرق ضخم جدا، وقلت مرة قبل كدا كان زي عربية مرسيدس وعربية سيات».

يجب أن يكون العمل الشاق «سنة حياتنا»

وتابع: «اللي بقوله ده لينا، لأنه لما يكون فرق القدرات بينك وبين التحدي وبالرغم من كدا يتاخد القرار ويتعبر حاجز اليأس وعدم الثقة وحاجز عدم القدرة ونصر عليه».