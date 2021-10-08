إصابة 20 شخصا وانهيار منزل جزئيا في 3 حرائق بالمنوفية والبحر الأحمر خلال 24 ساعة

شهدت «المنوفية والبحر الأحمر»، 3 حرائق خلال الساعات الماضية، تسببت في إصابة 20 شخصا، بينهم 5 من رجال الحماية المدنية، حيث شب حريق في شقة سكنية بمدينة الغردقة، وحريق بمدينة منوف، وآخر في مدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حريق هائل في شقة سكنية بالغردقة وإصابة 15 شخصا

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية في مدينة الغردقة، خلف «كنيسة الأنباء شنودة»، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، علي الرغم من صعوبة وصول السيارات لمكان الحريق نظرا لتواجد العقار في منطقة عشوائية، وأصيب في الحريق 15 شخصا باختناق بينهم 5 من رجال الحماية المدنية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار أسطوانة غاز في منزل بمدينة الباجور وإصابة 4 أشخاص بحروق

وأصيب 4 أشخاص بحروق، إثر انفجار أسطوانة غاز في منزل بمدينة الباجور، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، كما نقلت الإسعاف المصابين الأربعة إلى مستشفى «سرس الليان»، واطمأن الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على حالة المصابين ووجه إلى تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وانهارت أجزاء من مبنى في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة العميد محمد كوينه، مأمور قسم شرطة منوف، ووحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، إلى مكان الواقعة وجرى السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة شخص واحد جرى نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.