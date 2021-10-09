ولي أمر يتعدى على معلم في أول يوم دراسة بالمحلة.. والشرطة تتدخل

أقدم ولي أمر طالب بمدرسة الكمالية التابعة للإدارة غرب المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في أول أيام الدراسة، على التعدي على مدرس أثناء إحدى الحصص الدراسية بسبب خلافات على أولوية جلوس ابنه في مقاعد الفصل.

الشرطة تضبط المتهم

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أقدم خلالها ولي أمر طالب على التعدي على المدرس.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، اعتداء ولي أمر طالب "م.ن" على مدرس يدعى "محمد . ال . خ " داخل المدرسة بالسب والقذف، وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، جرى ضبط ولي أمر المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عمدة القرية يتدخل

في السياق ذاته، كشف محمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية عن أن ولي أمر طالب حاول الدخول إلى مدرسة الكمالية للتعليم الأساسي لأخذ نجله، وعندما منعه المدرس نظرا لعدم التأكد من أنه ولي أمر الطالب، تسبب ذلك في نشوب مشادات كلامية بينهما، وجرى استدعاء عمدة القرية لإنهاء الأمر.